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役男抽中「常山雄獅」拒報到遭通緝 害成功嶺等嘸人下場慘了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園龜山戴姓役男抽中別稱「常山雄獅」的陸軍步兵104旅，並應於今年1月間至台中成功嶺報到遭拒，市府依法函送，桃園地院審結，依妨害兵役治罪條例第4條第5款之應受徵集，無故逾入營期限五日者，判徒刑2月，可易科罰金6萬元，可上訴。

犯罪事實指出，戴男為常備兵役的役男，依照桃園市政府2023年12月26日府民兵字第1120363642號的桃園市2024年第e192梯次陸軍常備兵役軍事訓練徵集令，應該於今年1月24日至台中市成功嶺陸軍步兵第104旅報到。詎料，戴男竟意圖免兵役徵集，在父親代為轉知徵兵令的相關內容後，仍未於指定時間完成報到，無故逾入營期限5日。

戴男遭市府送辦後，檢方屢傳未到，最後遭發布通緝在案，直到今年下半年才歸案，戴男於檢方偵查中坦承不諱，並根據龜山區未按時報到入營役男訪談紀錄表，桃市府發布的陸軍常備兵役軍事訓練徵集令，以及第0192梯次未報到交接名冊，足認被告任意性自白與事實相符，犯嫌可堪認定。

法官審酌，被告戴男明知有服兵役義務，竟無故未入營，所為不該，自應非難。次審酌被告犯後態度、年齡、高職肄業、自陳家境小康、婚姻家庭狀況及前科素行等一切情狀，量處主文之刑，並諭知易科罰金，以資懲儆。

桃園戴姓役男「閃兵」拒報到遭檢方通緝，桃園地院審結，依妨害兵役治罪條例之應受徵集，無故逾入營期限五日者，判刑2月，可易科罰金6萬元，可上訴。圖／聯合報系資料照片
桃園戴姓役男「閃兵」拒報到遭檢方通緝，桃園地院審結，依妨害兵役治罪條例之應受徵集，無故逾入營期限五日者，判刑2月，可易科罰金6萬元，可上訴。圖／聯合報系資料照片

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