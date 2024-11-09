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飆髒話罵「四眼田雞」再比中指挨告公然侮辱 法官這原因判無罪

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市A男（代號）帶妻小到早餐店吃早餐，與另名帶母親也來吃早餐的B女（代號），隔桌而坐，但因小孩躺在地上踢腳引發紛爭。A男不滿B女與母親看了一眼並挪動位置，涉嫌辱罵對方「操」、「幹」、「四眼田雞」，還比中指，挨告公然侮辱法官認為雖粗鄙，但僅為口頭禪、加強語氣，判A男無罪

基隆地院判決書指出，A男帶同妻子及3名小孩早餐店吃早餐時，B女也帶母親在隔壁桌用餐，因A男的一名小孩躺在地上踢腳，B女及母親看了一眼，並挪動位置，雙方起爭執。

A男不滿，口出「妳沒童年」、「就不要生小孩」等語，接著「操」、「幹」、「四眼田雞」等言語，並以比「中指」手勢在公共場所辱罵對方，挨告公然侮辱罪。

B女主張，A男的小孩走到她母親身後並開始躺在地板上踢腳，她只是看被告的小孩一眼，她的母親把坐墊往前移，A男就開始罵還比中指。

A男坦承有對B女和其母親說出這些字眼，但否認公然侮辱。因為B女的母親先用斜眼及不屑的眼神看他正在吵鬧的孩子，並於經過他們桌邊時做了很大的動作，他才與對方爭吵，都是在發洩情緒，並非辱罵的意思。

法官審理指出，A男雖在衝突過程中，因語言使用習慣或個人情緒控制問題，而出於一時衝動，當場口出惡言及比中指手勢，不免有所粗鄙、輕率，但是因早餐店緊鄰用餐而偶發爭執，A男未針對種族、性別、性傾向、身心障礙等結構性弱勢群體之身分或資格有所貶抑，亦沒反覆攻擊。

法官還說，「操」、「幹」等單詞，固有貶損他人評價的意味，但因個人語言使用習慣，亦有多者用為口頭禪，以加強語氣、抱怨、帶有抒發個人情緒用意，因此認定A男並不構成公然侮辱罪。

基隆市一男子罵髒話再比中指挨告公然侮辱，法官認為雖粗鄙，但僅為口頭禪、加強語氣，判男子無罪。圖／本報資料照片
基隆市一男子罵髒話再比中指挨告公然侮辱，法官認為雖粗鄙，但僅為口頭禪、加強語氣，判男子無罪。圖／本報資料照片

公然侮辱 早餐店 母親

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