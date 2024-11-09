快訊

桔梗、萬宜颱風接續生成 與「銀杏」三颱共舞

遭葛斯齊爆料…網問「我想要妳」什麼意思？ 釣出王定宇親解

經濟艙好座位不用搶？廉價旅遊達人分享「極限延遲報到」成功率9成

聽新聞
0:00 / 0:00

影／林口噪音機車拒檢棄車逃逸 警一口氣祭「40張罰單」移送法辦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口地區日前有1輛改裝排氣管的機車拒檢逃逸，飆車亂竄跑給警察追，最後還把機車扔在巷內開溜，員警根據車籍通知24歲陳姓男子到案說明，一口氣開了40張罰單給他，並依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。

林口警分局配合新北市政府自11月起擴大稽查噪音車，忠孝派出所巡邏員警2日星期六凌晨3時許，在文化北路發現1輛機車不但改裝排氣管製造噪音，還刻意遮蔽車牌，但陳姓騎士拒檢飆車逃逸，在大街小巷亂竄。

警方後來在文化一路巷內找到機車，人已不知去向，後續透過車籍通知陳男，他在下午1時許到派出所接受調查，收下一疊罰單，包括每一次闖紅燈、逆向行駛、蛇行、未打方向燈及擅改車體、遮蔽車牌等違規，總共被開40張罰單，至少罰鍰6至8萬元左右，且因危險駕駛行為將依公共危險罪嫌函送法辦。

接著3日下午又有大約30輛改裝機車聚集在工一工業區重劃道路，員警獲報到場逐一盤查，當場查扣1輛無牌車、告發6件違規改裝、通報20件噪音檢驗。昨天小周末深夜配合擴大臨檢勤務，和環保局在重點路段執行攔檢稽查，共通報16件噪音檢驗、查獲酒駕公共危險和偽造車牌各1件。

林口警分局今年累計至目前，已攔查噪音車輛通報環保局裁罰1149件、告發無照駕駛1798件、違規改裝或變更車體101件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

3日下午大約30輛改裝機車聚集在林口工一工業區重劃道路，員警獲報到場逐一盤查，當場查扣1輛無牌車、告發6件違規改裝、通報20件噪音檢驗。記者林昭彰／翻攝
3日下午大約30輛改裝機車聚集在林口工一工業區重劃道路，員警獲報到場逐一盤查，當場查扣1輛無牌車、告發6件違規改裝、通報20件噪音檢驗。記者林昭彰／翻攝
林口地區2日有1輛改裝排氣管的機車拒檢逃逸，飆車亂竄跑給警察追，最後還把機車扔在巷內開溜，員警根據車籍通知24歲陳姓男子到案說明，一口氣開了40張罰單給他，並依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
林口地區2日有1輛改裝排氣管的機車拒檢逃逸，飆車亂竄跑給警察追，最後還把機車扔在巷內開溜，員警根據車籍通知24歲陳姓男子到案說明，一口氣開了40張罰單給他，並依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
24歲陳姓男子的機車改裝排氣管、遮蔽車牌，2日凌晨拒檢逃逸還棄車開溜，自以為逃得掉，最後被開40張罰單，並依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
24歲陳姓男子的機車改裝排氣管、遮蔽車牌，2日凌晨拒檢逃逸還棄車開溜，自以為逃得掉，最後被開40張罰單，並依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
24歲陳姓男子的機車改裝排氣管、遮蔽車牌，2日凌晨拒檢逃逸還棄車開溜，自以為逃得掉，最後被開40張罰單，並依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
24歲陳姓男子的機車改裝排氣管、遮蔽車牌，2日凌晨拒檢逃逸還棄車開溜，自以為逃得掉，最後被開40張罰單，並依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
3日下午大約30輛改裝機車聚集在林口工一工業區重劃道路，員警獲報到場逐一盤查，其中1輛沒有牌照，當場被扣車。記者林昭彰／翻攝
3日下午大約30輛改裝機車聚集在林口工一工業區重劃道路，員警獲報到場逐一盤查，其中1輛沒有牌照，當場被扣車。記者林昭彰／翻攝

噪音 林口 罰單

延伸閱讀

議員批花博飲食區變大型夜店現噪音菸害 北市稽查

北市圓山花博公園變大型夜店？噪音、髒亂、廁所陰森挨批像鬼屋

去林口千萬別全信導航走山路小徑 在地人曝：完全不敢走這條

近300萬賓士車想耍帥！改裝上路趴趴走 噪音太大吞罰單

相關新聞

影／林口噪音機車拒檢棄車逃逸 警一口氣祭「40張罰單」移送法辦

新北市林口地區日前有1輛改裝排氣管的機車拒檢逃逸，飆車亂竄跑給警察追，最後還把機車扔在巷內開溜，員警根據車籍通知24歲陳...

2月大男嬰哭...台中新手爸怒晃、拋摔虐到腦損 二審減刑判5年

台中1名新手爸爸不堪2月大男子哭鬧，竟失控劇烈猛晃、拋摔，釀男嬰腦部重創一度命危，造成未來語言、動作發展都有障礙，法院一...

台南佃西重劃案 4男作偽證認罪快 法官均判4月

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案廠商廖堅志提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，郭、高共同犯不違背職...

台中數學老師猥褻女童 父飆罵禽獸...他下場判3年8月

台中翁姓男子經營數學家教班，卻趁授課時朝班上11歲女童摸胸，犯後還辯稱「上課難免有些肢體接觸」主張無罪，女童父親更氣到痛...

4貓吃營養食品腹瀉 代理商未貼中文標判要賠

高雄林姓男子在寵物旅館購買2罐寵物食品，餵家裡飼養的4隻貓吃，不料都發生腹瀉。動物醫院檢查，認為是食品內含氧化鎂所致，停...

金錢豹女服務員被毆腦震盪、臉縫8針 酒客判40日變4月

台中陳姓男子到金錢豹喝酒玩骰子，卻和黃姓女服務員衝突飆罵她破麻，還潑酒、拿玻璃杯砸臉，甚至扯髮壓在桌上痛毆，釀黃女腦震盪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。