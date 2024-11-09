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影／林口噪音機車拒檢棄車逃逸 警一口氣祭「40張罰單」移送法辦
新北市林口地區日前有1輛改裝排氣管的機車拒檢逃逸，飆車亂竄跑給警察追，最後還把機車扔在巷內開溜，員警根據車籍通知24歲陳姓男子到案說明，一口氣開了40張罰單給他，並依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。
林口警分局配合新北市政府自11月起擴大稽查噪音車，忠孝派出所巡邏員警2日星期六凌晨3時許，在文化北路發現1輛機車不但改裝排氣管製造噪音，還刻意遮蔽車牌，但陳姓騎士拒檢飆車逃逸，在大街小巷亂竄。
警方後來在文化一路巷內找到機車，人已不知去向，後續透過車籍通知陳男，他在下午1時許到派出所接受調查，收下一疊罰單，包括每一次闖紅燈、逆向行駛、蛇行、未打方向燈及擅改車體、遮蔽車牌等違規，總共被開40張罰單，至少罰鍰6至8萬元左右，且因危險駕駛行為將依公共危險罪嫌函送法辦。
接著3日下午又有大約30輛改裝機車聚集在工一工業區重劃道路，員警獲報到場逐一盤查，當場查扣1輛無牌車、告發6件違規改裝、通報20件噪音檢驗。昨天小周末深夜配合擴大臨檢勤務，和環保局在重點路段執行攔檢稽查，共通報16件噪音檢驗、查獲酒駕公共危險和偽造車牌各1件。
林口警分局今年累計至目前，已攔查噪音車輛通報環保局裁罰1149件、告發無照駕駛1798件、違規改裝或變更車體101件。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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