2月大男嬰哭...台中新手爸怒晃、拋摔虐到腦損 二審減刑判5年

台中1名新手爸爸不堪2月大男子哭鬧，竟失控劇烈猛晃、拋摔，釀男嬰腦部重創一度命危，造成未來語言、動作發展都有障礙，法院一審依重傷害罪判他6年6月，二審考量男子已和兒子互動良好，學著和小孩互動也定期帶回診，撤銷改判他5年，仍可上訴。

檢方查，男子2022年4月15日在太平區住處，見剛出生才2個月大的兒子哭鬧就不耐煩，趁妻子洗澡時把兒子抱起劇烈搖晃、拋摔，過程中因哭聲太大，妻子一度走出浴室查看，男子卻裝沒事再把兒子抱起，但沒多久男嬰就因腦部受創癱軟，送醫一度失去呼吸心跳。

檢方指出，男嬰急救後恢復心跳、甦醒，但仍因腦出血釀腦萎縮、多處空洞化，也影響眼球、視神經及聽力障害，嚴重減損認知及視覺功能，依重傷害罪嫌起訴男子。

台中地院一審時，男子否認犯行，辯稱沒搖晃、拋摔兒子，還說是他自己從沙發滾下來，妻子則說，當時兒子已喝完奶將他放在沙發上，四周有圍棉被，自己確認小孩睡著後才去洗澡，洗到一半聽見兒子哭聲就衝出來，見先生抱在身上安撫，還對她說「沒有事。」沒多久男嬰就癱軟命危。

男子另表示，案發前他情緒不穩、易怒，兒子出生時睡眠品質常被哭鬧影響，曾因此捏兒子臉釀瘀青。法院也根據專業鑑定報告，認為男嬰傷勢非自行造成，而是遭外力搖晃、拋摔所致，不採信男子辯詞。

一審審酌，男子本應善盡父親之責，明知兒子出生才2個月極為脆弱，卻對他重傷害，釀未來語言、動作發展有障礙，考量他否認等態度，依成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪判他6年6月，男子不服上訴。

台中高分院二審查，男子雖自始否認，但犯後立即將男嬰送醫，目前和妻子持續照顧小孩、定期回診，其岳父也說女婿很失落、哭著問他該怎麼辦，請求法院網開一面，女婿現在很愛自己家庭，相信他未來會更好，且社工感受到男子很愛兒子，學習和小孩互動、泡奶及換尿布。