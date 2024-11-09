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台南佃西重劃案 4男作偽證認罪快 法官均判4月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案廠商廖堅志提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，郭、高共同犯不違背職務收受賄賂罪分處13、9年，而高教唆黃姓男子等4人作偽證，4人準備程序即坦承犯行，法官均判4月，其中3人獲緩刑並向公庫支付3萬元。

檢方調查，高、郭、黃及另名黃姓男子共4人為高進見友人，高進見等5人均明知未合資預購佃西重劃區抵費地，也無分配1300萬元和解金。高進見去年5月11日晚間6時許，委請不知情郭信良服務處黃姓助理製作空白簽約書，內容：「我們5人原本有共同要集資買土地，但是因為地主無法履行，本至要提出告訴，但目前大家同意以和解金新台幣1300萬進行和解，新台幣1300萬和解金以換兌比例進行分配並簽收。……中華民國110年08月02日」。

高進見再通知郭等4人於簽約書上簽名，並記載不實分配額，分別為高進見：150萬元、高：700萬元、郭：150萬元、黃：150萬元、黃：150萬元。

高進見要求黃等4人將來接受檢調機關調查時，必須表示有集資買地及收受所分配和解金，用以向檢調機關掩飾高進見取得廖堅志所交付1300萬元流向。台南地檢署檢察官偵辦高進見等違反貪汙治罪條例案件，去年7月6日，經檢察官以證人身分命黃等4人具結作證時，黃等4人竟均具結而分別虛偽證述：「我與高進見一起投資土地，有拿到高進見交付的和解金」。

黃等4人於偵查階段即坦承犯行，經檢方起訴，並於台南地院準備程序自白犯罪，合議庭認為宜以簡易判決處刑。

台南地院認黃等4人所為，均犯偽證罪，並於所虛偽陳述案件裁判確定前自白犯行，依法均減輕其刑。

台南地院指出，黃等4人於偵查階段即坦承犯行，尚有悔意。並考量高、黃及黃3人均無犯罪紀錄，郭前有因毒品危害防制條例案件經法院論罪科刑及執行完畢紀錄，認黃等4人均犯偽證罪處4月，高、黃及黃等3人因一時失慮，觸犯刑章，均宣告緩刑2年，並向公庫支付3萬元。

另郭因違反毒品危害防制條例案件，經法院裁定應執行16年2月確定，2018年3月間縮短刑期假釋出監，前年底縮刑期滿執行完畢，依法未宣告緩刑。

高進見教唆黃姓男子等4人作偽證，並於準備程序即坦承犯行，黃等4人犯偽證罪均被判4月，其中3人獲緩刑並向公庫支付3萬元。圖／本報資料照
高進見教唆黃姓男子等4人作偽證，並於準備程序即坦承犯行，黃等4人犯偽證罪均被判4月，其中3人獲緩刑並向公庫支付3萬元。圖／本報資料照

台南 毒品 郭信良

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