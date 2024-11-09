台中數學老師猥褻女童 父飆罵禽獸...他下場判3年8月

台中翁姓男子經營數學家教班，卻趁授課時朝班上11歲女童摸胸，犯後還辯稱「上課難免有些肢體接觸」主張無罪，女童父親更氣到痛罵他是禽獸；法院比對證詞不採信翁說法，以他殘害國家幼苗、惡性匪淺，一、二審都依加重強制猥褻罪判他3年8月，仍可上訴。

檢方起訴指出，翁男在台中西區經營數學家教班，2023年1月7日晚上趁教室內僅有女童1人，上課到一半就伸手摸她腰部且身體逐漸靠近，不顧女童刻意背對還摸她胸部猥褻，經對方掙扎才停手，下課家長見小孩臉色不對勁，一問才驚覺遭翁亂摸。

台中地院ㄧ審時，翁矢口否認，辯稱當天正常上課「難免會有一些肢體上的接觸」，平常上課也是這樣，沒有伸手進去女童衣服內也沒摸胸部；翁的辯護人說，有時女童沒寫功課，翁會以搔癢方式使她配合才不小心碰胸，還質疑女童有提到不想上課，可能時她爸爸指導如何作證，主張無罪。

一審認為，女童前後證詞一致，媽媽也說女兒平常下課都會在車上開心分享等下想吃什麼，當天卻沈默、不講話臉色怪怪的，回家才訴說遇害，且和翁電話錄音，翁也坦承有摸胸並向家長道歉，女童爸爸更忍不住痛罵他是禽獸。

一審審酌，翁身為家教老師，女童原可期待受保護，翁卻為滿足性慾朝女童猥褻，痛斥他摧殘國家幼苗，惡性匪淺，犯後否認狡辯無悔意，至今沒有和解，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判他3年8月。

翁不服上訴，仍否認對女童猥褻。台中高分院二審查，女童稱翁男騷她癢，自己本能往翁踢踹，但翁仍一直靠近伸手從她腰到衣服內，當時嚇傻了反應不過來，直到媽媽傳訊息說要來接了，翁才停手，女童母親也說，女兒下課沈默、臉色怪怪的，回家才吐露遇害過程。