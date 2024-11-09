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4貓吃營養食品腹瀉 代理商未貼中文標判要賠

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄林姓男子在寵物旅館購買2罐寵物食品，餵家裡飼養的4隻貓吃，不料都發生腹瀉。動物醫院檢查，認為是食品內含氧化鎂所致，停用後，4隻貓便逐漸恢復健康。林男提告向代理商求償，法官認為食品罐頭沒中文標示，判代理商敗訴須賠償。

判決指出，林男在去年5月間向寵物旅館購2罐寵物食品，罐頭上貼有德文標示，但沒有中文標示，餵養4隻寵物貓後，4隻貓全出現嚴重腹瀉，將貓送動物醫院後，發覺是寵物食品添加會造成腹瀉狀況的氧化鎂成分，導致4隻貓腹瀉。

林男因寵物食品沒貼中文標示，沒顯示主要原料、添加物名稱、營養成分及含量物，令他不知使用方式下餵食寵物貓，致寵物貓腹瀉，對寵物食品代理商求償。

法院審理時，林男提出代理商要與寵物旅館「套招」的錄音，代理商在錄音中稱，「就說是樣品就好了」、「漏貼了中文標嘛！而且它是樣品送給客人的，請客人試用，給自己的喵喵吃，而且當初是瑕疵品」。

法官認為，寵物食品應以中文及通用符號，便應在容器、包裝或說明書上，顯著標示所使用的主要原料、添加物名稱、營養成分及含量；代理商不僅漏貼中文標，還進一步商討應如何向飼主或行政機關說明，證明飼主購買的爭寵物食品確實是代理商提供，判代理商應退購寵物食品費用、醫療及檢驗費和飼主請假照顧貓的薪資損失1萬9000多元。

飼主餵貓吃營養食品出狀況。示意圖非當事者。圖／本報資料照片
飼主餵貓吃營養食品出狀況。示意圖非當事者。圖／本報資料照片

動物醫院 寵物 貓咪

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