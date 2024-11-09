金錢豹女服務員被毆腦震盪、臉縫8針 酒客判40日變4月

台中陳姓男子到金錢豹喝酒玩骰子，卻和黃姓女服務員衝突飆罵她破麻，還潑酒、拿玻璃杯砸臉，甚至扯髮壓在桌上痛毆，釀黃女腦震盪、臉3公分撕裂傷縫了8針；法院一審卻僅依傷害罪判陳拘役40日，二審認為判太輕，撤銷改判有期徒刑4月，全案確定。

檢警調查，陳男（30歲）2022年8月15日到金錢豹酒店4樓包廂消費，只因玩骰子問題和黃女口角，當眾痛罵黃女三字經、破麻等難堪字眼。

陳還朝黃女臉潑酒、持玻璃酒杯狠砸她臉，又拉扯黃女頭髮壓制在桌上，並出拳痛毆臉、身體，釀黃腦震盪、臉部3公分撕裂傷，全身多處瘀傷。

檢方訊時，陳僅坦承有辱罵黃女、潑酒並壓制在桌上，但辯稱是黃先罵他，否認有拿酒杯砸、出拳，還說應該算是互毆，但包廂監視器畫面拍下陳男施暴畫面。

台中地院一審簡易庭認為，陳男僅因細故對黃女不滿，一時情緒失控，竟在多數人可見的酒店包廂內侮辱、傷害黃，考量陳審理時坦承，但黃女無和解意願，依傷害罪判他拘役40日。

檢方不服上訴，主張一審簡易庭量刑過輕。

台中地院二審合議庭審酌，陳男辱罵黃女三字經、破麻等與，又往她臉上潑酒3次，還將玻璃杯砸向她臉3次，甚至拉黃女頭髮壓撞在桌上，並出拳毆打臉、身體，釀黃腦震盪、顏面3公分撕裂傷，痛批他手段惡劣。