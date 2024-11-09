陳啟昱跑了…台鹽綠能案強制處分惹議 台南地院3點回應

台南地檢署偵辦光電弊案，台鹽綠能前董事長陳啟昱失聯本月4日遭南檢發布通緝，台南院檢雙方遭質疑失職，已申請自動調查。台南地院對台鹽綠能案相關強制處分作為，近日引發外界諸多議論，作出3點回應。

一、監察委員行使監察權屬憲法賦予之權限，本院尊重其依法行使職權。

二、本案相關裁定，係該案承辦法官，各依其等對法律確信獨立審判之結果，該案現仍偵查中，本院未便再予回應。