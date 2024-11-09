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陳啟昱跑了…台鹽綠能案強制處分惹議 台南地院3點回應

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地檢署偵辦光電弊案，台鹽綠能前董事長陳啟昱失聯本月4日遭南檢發布通緝，台南院檢雙方遭質疑失職，已申請自動調查。台南地院對台鹽綠能案相關強制處分作為，近日引發外界諸多議論，作出3點回應。

一、監察委員行使監察權屬憲法賦予之權限，本院尊重其依法行使職權。

二、本案相關裁定，係該案承辦法官，各依其等對法律確信獨立審判之結果，該案現仍偵查中，本院未便再予回應。

三、依據司法院統計資料，近三年來，偵查中聲請羈押案件，全國核准比例平均為百分之69.89，本院為百分之79.17，高於平均值；聲請搜索票部分，全國核准比例平均為百分之80.47，本院核准比例為百分之73而無明顯過低情事，併予說明。

台南地院對台鹽綠能案相關強制處分作為，近日引發外界諸多議論，作出3點回應。圖／本報資料照
台南地院對台鹽綠能案相關強制處分作為，近日引發外界諸多議論，作出3點回應。圖／本報資料照

台南 台鹽綠能 司法院

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