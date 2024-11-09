五打七安成果豐 新北分署雙11拍賣5大名車及豪宅

強力執行政府「五打七安」政策，法務部行政執行署新北分署雙11拍賣5大名車及位於新北市板橋豪宅及蘆洲與三峽的住宅大樓，歡迎有興趣民眾到場競標。

行政執行署新北分署11月11日上午11時舉行「五打七安聯合拍賣會」，新北分署12樓拍賣室將先進行不動產開標程序，首先登場是台北地檢署囑託拍賣「台版地面師」詐欺案被告名下位於板橋區華江一路「聯上涵翠」建案1戶，屋齡僅約5年，坪數將近50坪，附1個平面停車位，底價為3461萬元，拍定後點交，該物件為法拍市場上稀有釋出，想立即入主豪宅的民眾不要錯過。

另同時拍賣與五打七安相關案件之不動產，其中「三峽區溪東路159號5樓」大樓住宅，屋齡僅7年，坪數約45.69坪，含未登記的夾層增建約8.33坪，附1個機械車位，此物件為第4拍，價格已下殺至820萬元，且為點交物件，非常適合首購族入手；「蘆洲區長安街23巷1號11樓之4」大樓住宅，屋齡28年，附30個地下停車位，坪數約339.4坪，第4拍底價3477萬6000元，想撿便宜的民眾不要錯過。此外還有位於新北市永和區、土城區及五股區等其他不動產。

緊接著登場是動產拍賣，為台北地檢署偵辦假投資吸金詐欺案所查扣被告所有車輛，分別為BMW X5（2021年出廠）、JEEP「藍哥王」吉普車（2021年出廠）及VOLVO S60（2011年出廠）；另拍賣新北地檢署所查扣詐欺犯嫌名下所有BMW 328i（2015年出廠）及保時捷TAYCAN純電跑車（2022年出廠），都是市面上熱門車款，為新北分署首度同步推出5大名車拍賣，機會難得，每車均定有底價，想要競標的民眾須簽署承諾書，並於拍賣當日上午10時起至10時55分，至新北分署12樓拍賣室登記並取得號碼牌後，始得競價應買。