「借竅驅魔」涉助信徒拍痧致死 6人一審無罪

女子林欣月2014年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，2019年傳出以借竅驅魔涉嫌指揮幹部打死女信徒，全案仍在台中地院審理中。圖／報系資料照 「中華白陽四貴靈寶聖道會」5年前被控以「借竅驅魔」打死女信徒一案仍在審理中，其中林姓雙胞胎姊妹等6人，去年又捲入打死游姓女信徒被依傷害致死罪嫌起訴。台中地院以游平時就會拿「健康神掌」拍痧板自行理療，難認被打死，昨判6人均無罪，檢方收到判決書將上訴。

全案源於女子林欣月2014年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，後改名「中華日行一善學會」，2019年涉嫌指揮幹部打死女信徒，全案仍在台中地院審理中，未料去年6月大里區1處道場傳出游姓女信徒遭打死，檢警追查認為又和該團體有關。

檢方指出，死者游女在該宗教團體擔任「堂主道才」，負責製作道場文宣、執禮及採買膳食，余姓女幹部等6人不滿她規畫宗教活動進度落後，各自朝她拳打腳踢，又拿橡膠製的拍痧板朝她臉、四肢、臀部不斷拍打，導致游橫紋肌溶解死亡。

中檢認為，6名女幹部包括擔任「總道長」、「隊長」的余姓女子，及稱作「三才（聲稱仙佛可附身以教導信徒道理、調理）」的詹姓女子、2名許姓女子與林姓雙胞胎姊妹，涉犯傷害致死、遺棄屍體等罪嫌。

台中地院經交互詰問、綜合勾稽檢察官所提各項證據，認被害人游女平時會用綠色拍痧板拍打自己做理療，也會請他人協助拍打。

中院表示，本件並無法排除如余女等人所稱，是游女主動要求請她們協助理療，且余等和游相識多年，大多年紀相仿，平常互動無嫌隙不和，無充足證據顯示6人有對游心生不滿想教訓她。