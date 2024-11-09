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偽造車牌案暴增 研議加重刑度、罰金
偽造車牌影響治安、交通安全事件層出不窮。交通部公路局表示，已建議法務部對偽造車牌案件具體求刑，研議提高刑度、罰金，並同步研擬道路交通管理處罰條例修正草案，加重使用偽造號牌相關處分。交通部則說，加重幅度正研議檢討中，時程上會盡速實施。
今年偽造車牌案件暴增。據高速公路局統計，上半年AB車牌通報案件達1043輛，不僅超過去年整年924輛，更為去年同期331輛的3倍。儘管第一線警力、監理機關加強查緝，但販賣源頭未杜絕，類似事件仍難防堵。
公路局表示，近期財政部關務署台北關查獲自大陸地區輸入車牌式樣貨品，經由監理站派員到場判斷為偽造車牌，製作逼真，隨即請台北關移請航空警察局偵辦，後續將進一步溯源處理。此外，已建議法務部對偽造號牌案件具體求刑，研議提高刑度、罰金。
在網路平台管理部分，數位發展部與社群平台業者建立通報下架窗口，要求各網購平台業者皆配合下架。跨機關查緝方面，持續利用異常通行資料建立疑似偽造號牌灰名單，與警察、停管機關合作，將不得上路的車輛資訊，提供警察機關納入AI巡防系統。
公路局表示，行政院邀集相關部會共同研商偽造變造車牌斷源對策。另也提醒，號牌具有公文書性質，屬於刑法第212條所列特許證，如製造、售販、使用偽造號牌已構成刑法偽造、行使偽變造特種文書罪及違反道路交通管理處罰條例。
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