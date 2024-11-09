帳戶進出500萬…竹市警疑涉貪 經3次聲押昨裁准

新竹市警察局。圖／新竹市政府提供

新竹市警局第一分局繼7月「抽白單」事件，再傳員警涉貪。新竹檢調懷疑偵查隊1名陳姓小隊長包庇毒販，銀行帳戶還有不明資金，還亂查民眾個資，全案朝貪汙、瀆職和違反個資法偵辦，歷經3次聲押，昨天裁准；警方表示，全力配合司法調查。

檢調調查，涉案的陳姓小隊長在警界服務多年，曾偵破數起槍擊案，此次因為監聽案件發現他介入派出所辦案，要求派出所員警趕快將人移送偵查隊並交給他處理，疑瀆職包庇，深入追查又掌握其銀行帳戶短時間內有大筆資金進出，金額達500萬元，懷疑是包庇毒犯所得。此外，陳員還有濫用警政系統查詢民眾個資情況。

竹檢10月8日發動搜索及約談，訊後認定陳男涉犯貪汙、瀆職和違反個資法，並依重罪、串證等理由聲押禁見，但法院裁定20萬元交保。後來，竹檢10月23日掌握新事證再次聲押，法院仍裁定30萬交保，向高院提抗告後，昨天發回更裁才獲准。

據了解，陳員偵訊時矢口否認犯罪，強調帳戶資金是投資所得，多數是跟親友借貸周轉，後來陸續還清，只剩下160多萬元；熟識陳員的員警表示，陳員工作認真，不認為他會做出違法的事，對於檢調偵辦、法院裁定結果也感意外。

對於員警涉貪，第一分局尊重司法，將全力配合檢方偵辦釐清案情，為維護警譽決心，也會自清自查、警紀警辦，追究相關人員考監責任。