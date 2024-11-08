九州案陳政谷律師稱以傳言抓人 中檢：依證據辦案

台中地檢署偵辦九州博弈集團案，起訴集團總裁陳政谷等人，陳政谷的律師今天發布聲明稱檢方以「江湖傳言」辦案。檢方表示，證據認定陳男確為集團總裁，並對透過律師對外發聲感到遺憾。

陳政谷的委任律師林文成今天發布新聞稿表示，有部分媒體、論壇、週刊雜誌等八卦消息，自民國99年間起即訛傳陳政谷為天下、九州等賭博網站的幕後金主、老闆。台中地檢署檢察官於99年間對陳政谷不起訴處分，足見相關報導不實。

林文成指出，中檢於112年6月3日在桃園國際機場以「江湖傳言」（起訴檢察官初見陳政谷時脫口而出「江湖傳言你是九州集團的老闆」） 等捕風捉影方式拘提陳政谷，同日諭令以新台幣1000萬元交保。

林文成表示，檢方於113年5月6日再度未經傳喚程序，逕行拘提陳政谷，相關程序有明顯瑕疵，且檢察官聲請羈押時，提出諸多不實論述，例如詐欺被害人79人、匯款金額7581萬元。

林文成提到，本案起訴時，檢察官刻意擴大洗錢及應沒收不法所得總金額為438億餘元，散播予媒體，但本案檢察官起訴書所載的犯罪事實與所憑證據，有諸多與卷宗資料嚴重不符之處，影響被告人權既深且巨。

台中地檢署晚間發布新聞稿表示，在押禁見被告陳政谷的選任辯護人林文成藉由訴訟外管道發表新聞稿，內容多與事實不符。

檢方指出，檢察官於本案偵查中實施的傳喚、拘提、搜索、扣押、數位鑑識、具保、向法院聲請羈押、聲請延長羈押等偵查作為，皆遵刑事訴訟法等相關規定，依據卷內證據資料，審酌比例原則為之，並嚴守「偵查不公開」原則。

檢方表示，全案依訂定的偵查計畫，在各階段不同證據基礎下持續實施偵查作為，蒐集所得證據認定陳政谷確為九州集團總裁，指揮所屬集團成員長期經營知名博弈網站，獲取高額不法所得，所憑證據及理由已在起訴書中詳細說明、充分論述。

檢方說，陳政谷未經法定程序主張權利，竟在羈押禁見期間由委任律師對外宣稱案情相關的具體抗辯，不僅未能尊重裁定意旨，更對承辦檢察官恣意攻訐，中檢甚表遺憾。

中檢查出位於台中的九州博弈集團，旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪，檢方並發現刑事局前警政監林明佐擔任台中市刑警大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員，全案今年8月間檢方偵結起訴陳政谷等32人。