移工酒駕自摔致後座同鄉重傷亡 將由國民法官法庭審理

范姓移工去年9月某天深夜，酒後載同鄉友人回家，在桃園市觀音區新華路高速左轉，機車側柱擦地失控自摔，友重傷不治，桃園地檢署依公共危險罪起訴。由於符合國民法官法「故意犯罪因而發生死亡結果」類型，桃園地院將開國民法官專庭。

起訴指出，21歲越南籍范姓（PHAM TAN PHAT）移工2023年9月24日到桃園市某友人住處參加聚會，自晚間7點開喝，直到近11點才結束，明知酒後已達不能安全駕駛動力交通工具的程度，仍執意騎著機車搭載同鄉林姓友人返回住處。

范男一路由桃園市北區往南的台66線方向行駛，當晚11點42分時，行經桃園市觀音區新華路一段488號前，疏於注意車前和車輛狀況，於左轉彎時沒注意到機車的側柱與路面距離，以致高速左轉當下，側柱與地面劇烈摩擦，范也因酒精影響反應力降低，當場因重心不穩自摔，人車彈飛倒地。

大園警方據報於9月25日凌晨1點，持桃檢核發的鑑定許可書對范男抽血檢驗，經換算酒精濃度每公升高達0.76毫克；後座林姓男子受到劇烈撞擊後，受有創傷性蜘蛛網膜下出血、未明示原因導致心跳休止等傷害，送醫救治仍於去年11月19日因外傷性腦出血、缺氧性腦病變、慢性呼吸衰竭導致嚴重肺炎死亡。

檢方認為，范男系犯刑法第185條之3第2項前段、第1項第1款的駕駛動力交通工具血液中酒精濃度達百分之0.05以上，因而致人於死罪嫌，依國民法官法第43條第1項、刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

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