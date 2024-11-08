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陳政谷遭羈…律師控檢察官以「江湖傳言」抓人 中檢列3點反駁：感到遺憾

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團總裁陳政谷等涉嫌吸收賭資438億元，還抓到時任台中刑大隊長林明佐洩密貪汙；陳的辯護人律師林文成今發4點聲明，控訴檢察官違反程序正義以「江湖傳言」抓人，台中地檢晚間也發新聞稿條列3點反駁，並對陳政谷羈押禁見中，卻透過律師對外發聲感到遺憾。

律師林文成今透過4點聲明主張，起訴檢察官未經合法傳喚程序，2023年6月3日在桃園機場初見陳政谷就脫口稱「江湖傳言你是九州集團的老闆」等捕風捉影方式拘提陳，諭令1000萬元交保後，時隔近1年，今年5月23日再次拘提，還將他粗暴壓制在地，控訴拘提程序違法、有明顯瑕疵。

林文成也說，本案起訴時，檢察官刻意擴大洗錢、應沒收不法所得總金額為438億1109萬多元，並誤導媒體，影響法院心證有未審先判之嫌，還有媒體未查證就稱陳政谷曾被綁架、擁有防彈賓利車、組成殺手集團，陳因而於10月21日出庭時，向現場記者喊話「平衡報導，保障人權。」

台中地檢今晚發出新聞稿，表示承辦檢察官於本案偵查實施的傳喚、拘提、搜索、扣押、數位鑑識、具保、向法院聲請羈押、聲請延長羈押等偵查作為，都遵守刑事訴訟法規定，依卷內證據並審酌比例原則為之，並嚴守偵查不公開原則。

中檢說，律師林文成所稱「依媒體傳言辦案」等情，顯屬速斷，陳政谷及辯護人如有爭執，本得依法定程序向法院陳明、聲請調查證據、公開辯論，另稱「拍照洩漏予媒體、違反偵查不公開原則」等，實則是「起訴後」的媒體報導，且檢方並未洩露、提供任何照片給媒體，指謫顯有誤會。

中檢表示，本案依訂定的偵查計畫，在各階段不同證據基礎之下持續偵查作為，依證據認定陳政谷確為九州集團總裁，指揮所屬集團長期經營博弈網站不法營利，所憑證據、理由都在起訴書中詳細說明論述。

中檢指出，陳政谷未經法定程序主張權利，竟在羈押禁見期間由委任律師對外宣稱案情相關的具體抗辯，不僅未能尊重裁定意旨，更對承辦檢察官恣意攻訐，檢方甚表遺憾。

檢方說，檢察官對被告有利、不利事項應一律注意，本案嚴守法定程序、恪遵客觀中立角色， 詳實蒐證、公正起訴，現仍持續積極公訴蒞庭。為免該律師發布之新聞稿混淆視聽，予以適度澄清說明，呼籲本案應回歸法庭審理程序，勿利用媒體，還給司法獨立審判空間。

陳政谷被控擔任九州博弈總裁目前在押中，今年10月21日出庭時，向現場記者喊話「如實報導，程序正義。」圖／報系資料照
陳政谷被控擔任九州博弈總裁目前在押中，今年10月21日出庭時，向現場記者喊話「如實報導，程序正義。」圖／報系資料照

刑事訴訟 律師 檢察官

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