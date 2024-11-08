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八八會館負責人郭哲敏涉洗錢217億 今5000萬交保重獲自由

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八八會館負責人郭哲敏涉洗錢 今5000萬交保重獲自由

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地院今裁定5000萬元交保重獲自由，另同案被告張旭昇裁定500萬元交保，2人均限制出境、出海8月、遵守接受電子腳環科技設備監控8月及限制住居。

八八會館負責人郭哲敏與同案被告張旭昇為檢方指控，涉經營跨境線上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，依違反組織犯罪防制條例、銀行法及洗錢防制法等罪起訴，請求法院從重量刑並沒收16億餘元犯罪所得。

新北地院審理時，合議庭認為，2人犯罪嫌疑重大，且有相當理由認2人均有逃亡、勾串共犯、證人之虞，尚難以具保或其他方式加以取代，以此理由連續3次裁定2人延押禁見2個月。

今年11月中旬2人將羈押期滿，新北地院今天開庭後，裁定郭哲敏5000萬元交保並限制出境海、電子腳鐐及限制其住居。而共犯張旭昇則以500萬交保，同樣限制出境海、電子腳鐐與限制住居。

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地院今裁定5000萬元交保重獲自由。圖／聯合報系資料照
八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地院今裁定5000萬元交保重獲自由。圖／聯合報系資料照
八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地院今裁定5000萬元交保重獲自由。圖／聯合報系資料照
八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地院今裁定5000萬元交保重獲自由。圖／聯合報系資料照

新北 郭哲敏

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