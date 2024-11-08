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高雄男童遭虐死…身上多處新舊傷複驗證實「兒虐案」 生父改列被告

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市1歲5個月吳姓男童前天因眼神呆滯、呼吸急促，經送醫不治。因男童顱骨骨折、顏面多處挫傷，昨晚吳姓生母遭收押；檢警今上午複驗男童，發現有新舊傷痕的確受虐，歸為「兒虐案」；生父李男因見同居人打小孩未制止或通報，改列被告，命其以5萬元交保。

檢警為釐清吳姓男童疑遭施虐死因，今天上午進行遺體複驗，並提訊昨晚遭聲押獲准的生母吳女；吳女面對媒體連番追問，為何「真的從床上摔下來的嗎？」「你對得起自己的孩子嗎？」「為什麼要說是從床上摔下來的？」吳女都未說一句話。

檢警今天上午同步約談男童李姓生父，李男身穿白色帽現身；據了解，檢警將釐清李男在整起男童疑施虐致死案中的角色，是否知悉兒子遭吳女施虐卻知情未報、或者有加以幫助吳女施虐等行為。

橋頭地檢署指出，今天上午檢察官和法醫複驗男童死因，發現男童身上有新舊傷痕，應該是兒虐案件，但確實死因仍要等鑑定報告。

此外，生母同居人李男因為有保證人地位，檢方偵訊李男後，認為李男知道生母吳女打小孩而不制止或通報，知情而不作為，將李男改列被告，命其以5萬交保候傳。

全案報請檢察官相驗，昨早橋頭地檢署檢察官相驗後，初驗男童傷勢懷疑生前遭吳女施虐，因吳仍堅稱是男童從床上自行摔下所致，檢方認為仍有疑點待釐清，當庭將她逮捕，昨晚並依傷害致死罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准。

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檢警今天上午同步約談男童李姓生父，李男身穿白色帽現身。記者石秀華/攝影
檢警今天上午同步約談男童李姓生父，李男身穿白色帽現身。記者石秀華/攝影
檢警今天上午同步約談男童李姓生父，李男身穿白色帽現身。記者石秀華/攝影
檢警今天上午同步約談男童李姓生父，李男身穿白色帽現身。記者石秀華/攝影
高雄檢警今天上午複驗疑遭施虐致死的1歲5個月大的男童，並提訊昨遭收押的生母吳姓女子。記者石秀華／攝影
高雄檢警今天上午複驗疑遭施虐致死的1歲5個月大的男童，並提訊昨遭收押的生母吳姓女子。記者石秀華／攝影

小孩 檢察官

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