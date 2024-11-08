住院醫師做問卷「滿意度調查」 彰基總院長提告控誹謗…今判決出爐

一名楊姓醫師在彰化基督教醫院任職時，稱受基督長老教會總會委託，在社群聊天室發布關係彰基院長滿意度調查的問卷，被彰基總院長陳穆寬認為內容有諸多不實指控而提告。彰化地院審結，依犯散布文字誹謗罪判處楊姓醫師處拘役50日。可上訴。

楊姓醫師今發表五點聲明，第一為未詳實查證陳穆寬開除某住院醫師的原因，真正原因是未邀請陳參加婚禮，他向陳道歉；第二是他能理解趙姓住院醫師無法在法庭說明為何被開除原因；第三為彰基在新冠疫情期間稱中國醫、中山醫沒做快篩，結果被打臉，請彰基以後不要再做假公文；第是四法官可能不了解謝姓醫師為人而採信證詞；第五是彰基在彰化的官司從沒輸過，他能理解法官壓力。楊姓醫師說，為挽回我國司法清譽，他會跟律師討論考慮上訴的事。

判決書指出，楊姓醫師2020年8月至2022年6月擔任彰基住院醫師，2022年6月4日下午在「surveycake」網路問卷平台，佯稱受台灣基督長老教會總會之託，以彰基總院長陳穆寬任期已於2021年底結束，因新冠疫情疫情尚未根據財團法人醫院規定公開遴選新任院長，陳院長暫時延任為由，調查各界對彰基新任院長的人選期待，「彰基院長滿意度調查暨新任院長選舉」問卷共15題。

問卷中指出「總醫師、住院醫師曾因細故遭到開除」、「麻醉科主任曾向木瓜下跪」指摘陳專斷獨行等負面情事，並在建立問卷後把相關網址張貼在通訊軟體LINE群組「彰基人聊天室」（群組成員人數397人）。使群組成員得以點擊網址連結至網路問卷平台觀覽本案問卷。

彰化地院審理時，證人蕭姓醫師稱，住院醫師遭到開除原因並非訂錯早餐。麻醉科謝主任證述「沒聽到醫護人員有反映過這件事，如果只是私底下口聞傳言，我沒聽到就沒有處理」，也並未聽過有誰向陳下跪。蕭姓、趙姓醫師都未能證明問卷內容真實性，

彰化地院審酌，楊姓醫師明知現今社會網際網路無遠弗屆，傳送資訊迅速，竟輕率於網路上藉由問卷方式散布誹謗文字，貶損陳的名譽，所為實不可取，並考量楊姓醫師犯後未能坦認錯誤，迄今未取得陳的諒解，依犯散布文字誹謗罪判處拘役50日，可易科罰金。

彰基總院長陳穆寬低調表示，尊重法院判決。