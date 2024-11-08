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住院醫師做問卷「滿意度調查」 彰基總院長提告控誹謗…今判決出爐

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

一名楊姓醫師彰化基督教醫院任職時，稱受基督長老教會總會委託，在社群聊天室發布關係彰基院長滿意度調查的問卷，被彰基總院長陳穆寬認為內容有諸多不實指控而提告。彰化地院審結，依犯散布文字誹謗罪判處楊姓醫師處拘役50日。可上訴。

楊姓醫師今發表五點聲明，第一為未詳實查證陳穆寬開除某住院醫師的原因，真正原因是未邀請陳參加婚禮，他向陳道歉；第二是他能理解趙姓住院醫師無法在法庭說明為何被開除原因；第三為彰基在新冠疫情期間稱中國醫、中山醫沒做快篩，結果被打臉，請彰基以後不要再做假公文；第是四法官可能不了解謝姓醫師為人而採信證詞；第五是彰基在彰化的官司從沒輸過，他能理解法官壓力。楊姓醫師說，為挽回我國司法清譽，他會跟律師討論考慮上訴的事。

判決書指出，楊姓醫師2020年8月至2022年6月擔任彰基住院醫師，2022年6月4日下午在「surveycake」網路問卷平台，佯稱受台灣基督長老教會總會之託，以彰基總院長陳穆寬任期已於2021年底結束，因新冠疫情疫情尚未根據財團法人醫院規定公開遴選新任院長，陳院長暫時延任為由，調查各界對彰基新任院長的人選期待，「彰基院長滿意度調查暨新任院長選舉」問卷共15題。

問卷中指出「總醫師、住院醫師曾因細故遭到開除」、「麻醉科主任曾向木瓜下跪」指摘陳專斷獨行等負面情事，並在建立問卷後把相關網址張貼在通訊軟體LINE群組「彰基人聊天室」（群組成員人數397人）。使群組成員得以點擊網址連結至網路問卷平台觀覽本案問卷。

彰化地院審理時，證人蕭姓醫師稱，住院醫師遭到開除原因並非訂錯早餐。麻醉科謝主任證述「沒聽到醫護人員有反映過這件事，如果只是私底下口聞傳言，我沒聽到就沒有處理」，也並未聽過有誰向陳下跪。蕭姓、趙姓醫師都未能證明問卷內容真實性，

彰化地院審酌，楊姓醫師明知現今社會網際網路無遠弗屆，傳送資訊迅速，竟輕率於網路上藉由問卷方式散布誹謗文字，貶損陳的名譽，所為實不可取，並考量楊姓醫師犯後未能坦認錯誤，迄今未取得陳的諒解，依犯散布文字誹謗罪判處拘役50日，可易科罰金。

彰基總院長陳穆寬低調表示，尊重法院判決。

彰基總院長陳穆寬認為楊姓醫師發布問卷內容對他與醫院有很多不實指控而提告，彰化地院判決出爐。記者黃仲裕／攝影
彰基總院長陳穆寬認為楊姓醫師發布問卷內容對他與醫院有很多不實指控而提告，彰化地院判決出爐。記者黃仲裕／攝影

彰化 最高法院 醫師 醫護人員

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