控檢察官以「江湖傳言」抓人 九州博弈案陳政谷律師：司法正義何在？

台中地檢署偵辦九州博弈集團，起訴總裁陳政谷等涉嫌吸收賭資438億元，更意外抓到時任台中刑大隊長林明佐洩密貪汙；陳的律師林文成今發出4點聲明，控訴檢察官以「江湖傳言」拘提陳，檢方多項偵查作為違反程序正義。

律師林文成表示，為保護當事人免於輿論媒體報導或評論所致之不當偏見，依律師倫理規範第25條第3項但書之規定，於必要範圍內，發表平衡言論。

但部分媒體、論壇、周刊雜誌等八卦消息，自2010年起訛傳陳政谷是天下、九州等賭博網站的幕後金主、老闆，雖經台中地檢署同年不起訴處分，可見相關報導不實，無奈媒體、論壇及周刊雜誌未加以澄清。

林文成說，本件起訴檢察官未經合法傳喚程序，先於2023年6月3日在桃園機場，初見陳政谷就脫口稱「江湖傳言你是九州集團的老闆」等捕風捉影方式拘提陳，當天諭令1000萬元交保後，長達約1年沒傳喚，今年5月6日再度未經傳喚程序，即簽發拘票逕行拘提陳政谷。

他控訴，起訴檢察官明知陳政谷居所地址，故意在拘票住居所欄僅填載戶籍地址，致「按址」拘提未到，刻意造成陳有逃亡之虞為由，且今年5月23日檢方指揮警方至高雄晶英國際行館拘提陳時，粗暴將他壓制地上，拍照洩漏予媒體，違反偵查不公開原則，相關拘提程序也有明顯瑕疵。

他說，今年5月24日台中地院值日法官審理聲羈案時，以幾近瘋狂似的問案方式咆哮、恐嚇陳，有當天錄音光碟為證 ，法官甚至替檢方提供的不實資料不當論述，並為檢察官整理、編排及補充檢察官未提出之論述，質疑司法正義公平何在？

林文成說，本案起訴時，檢察官刻意擴大洗錢、應沒收不法所得總金額為438億1109萬多元，並誤導媒體，影響法院心證有未審先判之嫌，還有媒體未查證就稱陳政谷曾被綁架、擁有防彈賓利車、組成殺手集團，陳因而於10月21日出庭時，向現場記者喊話「如實報導，程序正義。」