光電弊案陳啟昱失聯遭通緝 劍青檢改批：陳菊勿放任監委干涉偵辦

台南地檢署偵辦光電弊案，台鹽綠能前董事長陳啟昱失聯本月4日遭南檢發布通緝，台南院檢雙方遭質疑失職，已申請自動調查。檢察官基層組織劍青檢改今發表聲明，政府應支持嚴辦綠能貪腐請陳菊院長勿放任監委干涉偵辦。

陳啟昱涉重大弊案，遭檢方聲押後院方釋放，台南地檢署2度抗告另４名被告收押禁見，陳卻無故未到羈押庭，失聯遭通緝；陳啟昱為高雄市前副市長，他的直屬長官為現任的監察院長陳菊。

劍青檢改今發表聲明如下：

昨(7)日報載，監察院將針對偵辦中之陳啟昱綠能貪腐弊案啟動調查，本會深感震驚，監察院如今竟已明目張膽對偵辦個案進行干預、干擾。本會強烈譴責，聲明如下：

一、南檢偵辦陳啟昱綠能貪腐案，聲押主嫌竟遭南院全部濫予釋放，釀成全員大串供、陳啟昱逃亡之嚴重後果。南院不思立即補救，先擺爛數日延宕開羈押庭，再濫發新聞稿潑髒水混淆視聽，製造院檢互推責任的外觀。檢方偵辦團隊為偵辦貪腐弊案，本已備極辛勞，承受極大壓力，值此雪上加霜之際，監察院竟公然出手，宣示將開始調查檢方，行徑令人驚愕，請監察院立即停止干預辦案之行為！

二、綠能貪腐已嚴重腐蝕國家，政客勾結不肖廠商，形成政商利益共生結構，若欲扭轉導正，檢方亟需政府支持。今監察院不思支持，反而大舉宣示將對檢方啟動調查，這不禁豈人疑竇：陳啟昱有何通天本事？為何能獨獲監察院之厚愛？政府真的支持偵辦綠能貪腐嗎？

三、此時此刻，檢方正對陳啟昱綠能貪腐弊案積極偵辦中，監察院絕不應假託任何理由，使用任何形式，對個案進行干預或干擾。即便先前高涌誠監委濫予糾正中檢曲棍球案，已引發全國檢察官及輿論之強烈抨擊，但那件都還是司法結案確定以後才開始的調查行為，如今竟已公然、赤裸裸地在偵查中就要啟動對檢方的調查，實令人憤怒至極，更令我們對國家感到憂心！

四、南院「強制處分庭」各種問題積習已久，早已呈現系統失靈，陳啟昱一干主嫌被法官全體無保請回，釀成大串供、大逃亡，僅係冰山一角，今年全國兩次掃黑掃毒行動，各地法院核發搜索票都正常，唯獨台南地院全部駁回，幾十件聲請全部駁回，沒有一件核准！其審查標準明顯異於全國各地，比對全國六都治安刑案犯罪數據，去(112)年台南市刑案每十萬人口發生數、竊盜數、暴力犯罪數、詐欺犯罪數，均為全國最高，且遠高於其他五都，今年統計迄今台南的竊盜數、暴力犯罪數、詐欺犯罪數，依然高踞全國第一，各項數據依然遙遙領先其他五都。僅以暴力犯罪觀察，台南市刑案每十萬人口發生數竟高達1.94人，遙遙領先第二名新北市的1.14人。如此治安惡劣、詐騙盛行的都市，轄區「強制處分庭」毫無認知，院長只會重申審判獨立，聲請搜索全部駁回，警方即使想守護治安，又能如何？

五、國家問題重重，請政府支持革除貪腐！籲請監察院收手，切勿干預偵辦個案，並祈南院奮起，重建人民信心！