監院啟動調查陳啟昱落跑院檢失職 檢方痛批勿干預辦案

台鹽綠能前董事長陳啟昱涉光電弊案落跑，監察院表示要調查院檢有無失職，由基層檢察官成立的劍青檢改痛批，對於監察院行徑深感震驚，沒想到竟明目張膽對偵辦個案進行干預、干擾，檢方表達強烈譴責，請監察院立即停止干預辦案行為。

劍青檢改指出，南檢偵辦陳啟昱綠能貪腐案，聲押主嫌竟遭南院全部濫予釋放，釀成全員大串供、陳啟昱逃亡之嚴重後果。南院不思立即補救，先擺爛數日延宕開羈押庭，再濫發新聞稿潑髒水混淆視聽，製造院檢互推責任的外觀。檢方偵辦團隊為偵辦貪腐弊案，已備極辛勞，承受極大壓力，值此雪上加霜之際，監察院竟公然出手，宣示將開始調查檢方，行徑令人驚愕。

劍青檢改指出，綠能貪腐已嚴重腐蝕國家，政客勾結不肖廠商，形成政商利益共生結構，若欲扭轉導正，檢方亟需政府支持。今監察院不思支持，反而大舉宣示將對檢方啟動調查，這不禁豈人疑竇：陳啟昱有何通天本事？為何能獨獲監察院之厚愛？政府真的支持偵辦綠能貪腐嗎？

此時此刻，檢方正對陳啟昱綠能貪腐弊案積極偵辦中，監察院絕不應假託任何理由，使用任何形式，對個案進行干預或干擾。即便先前高涌誠監委濫予糾正中檢曲棍球案，已引發全國檢察官及輿論之強烈抨擊，但都還是司法結案確定以後，才開始的調查行為，如今竟已公然、赤裸裸地在偵查中就要啟動對檢方的調查，實令人憤怒至極，更令我們對國家感到憂心。

劍青檢改砲轟，南院「強制處分庭」各種問題積習已久，早已呈現系統失靈，陳啟昱一干主嫌被法官全體無保請回，釀成大串供、大逃亡，僅冰山一角，今年全國兩次掃黑掃毒行動，各地法院核發搜索票都正常，唯獨台南地院全部駁回，幾十件聲請全部駁回，沒有一件核准，審查標準明顯異於全國各地，比對全國六都治安刑案犯罪數據，去年台南市刑案每10萬人口發生數、竊盜數、暴力犯罪數、詐欺犯罪數，均為全國最高，遠高於其他五都。