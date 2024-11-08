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死刑修法議題 最高檢：補充國民法官評議一致決規定

中央社／ 台北8日電

最高檢指出，因憲法法庭死刑做出有條件合憲的判決，訴訟組研究修法議題，建議補充國民法官判死的規範，並探討引入保安監禁制度，以解決欠缺自我辯護能力被告的處遇問題。

9月20日，憲法法庭在113年憲判字第8號判決中要求，死刑案件須經各級法院合議庭一致決。若犯殺人罪被告，如行為時、審判時有精神障礙或心智缺陷，不得判處死刑；若受死刑諭知有精神或心智缺陷，不得執行死刑。相關法規須修法。

最高檢察署認為，憲法法庭判決對於科處死刑設置嚴格門檻，可能提高實務中判死的難度，為應對實務操作上的挑戰，已由訴訟組在最高檢察署月刊9月號發布相關議題修法研究。

最高檢察署指出，憲法法庭要求死刑判決應經各級法院合議庭法官一致決，但聲請釋憲案件並無國民法官法案件，無法成為本件法規範審查標的，判決僅限於對職業法官的評議要求一致決，並未對國民法官部分做出解釋。

針對國民法官法適用的案件，最高檢察署認為，依憲法判決意旨，應配合現行國民法官法關於科處死刑的評決門檻3分之2的規定，因此當職業法官有一致決，6名國民法官未一致決甚至僅3人同意，即符合3分之2的門檻，得判處死刑。

此外，最高檢察署指出，憲法法庭判決並未說明若評議時國民法官一致決，但職業法官未一致決時，是否可判處死刑，此時應尊重國民法官意見，盡速修正國民法官法評議規定，並補充國民法官一致決時，死刑評議的門檻。

至於憲法法庭判決要求不得對欠缺自我辯護能力的被告科處死刑，最高檢察署建議，可借鑑德國的保安監禁制度，法院判決時一併宣告保安監禁；此制度無執行期間上限，具備類似終身監禁的效果，且能將被告收容於具專業治療及照護的機構，保障社會安全並兼顧人道需求。

目前，台灣的強制治療制度已對性犯罪者實施類似措施，最高檢察署認為，若擴大保安監禁適用範圍至其他具高度危險性的罪犯，可降低再犯風險，並依個案情況調整監禁期限，以補強現行無期徒刑假釋制度的不足。

最高檢指出，因憲法法庭對死刑做出有條件合憲的判決，訴訟組研究修法議題，建議補充國民法官判死的規範，並探討引入保安監禁制度，以解決欠缺自我辯護能力被告的處遇問題。圖／AI生成
最高檢指出，因憲法法庭對死刑做出有條件合憲的判決，訴訟組研究修法議題，建議補充國民法官判死的規範，並探討引入保安監禁制度，以解決欠缺自我辯護能力被告的處遇問題。圖／AI生成

國民法官 憲法法庭 死刑

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