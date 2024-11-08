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最高檢訴訟組研議修法 呼籲死刑排除速審法適用

中央社／ 台北8日電

最高檢察署表示，憲法法庭死刑判決設下了高審判門檻，訴訟組已研究修法議題，包括死刑案件應排除或限縮速審法適用，並研討收容期間是否應折抵刑期及假釋適用的相關議題。

9月20日，憲法法庭在113年憲判字第8號判決中要求，37名死囚均援引此判決意旨，聲請檢察總長提起非常上訴；若非常上訴成功，其依據刑事妥速審判法所規定的羈押次數、期間及8年期間，均應自最高法院撤銷原判決起重新計算。

現行速審法規定，審判中之延長羈押，如犯死刑、無期徒刑或逾有期徒刑10年，第一審、第二審以6次為限，第三審以1次為限。審判中羈押期間，累計不得逾5年。若羈押期間已滿，仍未判決確定者，視為撤銷羈押，法院應將被告釋放。

最高檢察署認為，憲法法庭判決對於科處死刑設置嚴格門檻，可能提高實務中判死的難度，訴訟組研議修法議題，並於最高檢察署月刊9月號發布。

最高檢察署指出，門檻提高，可預料死刑案件的審理時間將延長，難與一般案件適用相同的速審法標準，應修法排除或限縮死刑案件於速審法外，才能確保死刑案件能在嚴密的正當法律程序下審理。

另方面，最高檢察署指出，若死囚非常上訴後改判無期徒刑或有期徒刑，其等待執行的「收容」期間是否能折抵刑期，及假釋准駁、假釋撤銷殘刑期間等議題，均需進一步規範，以民國84年犯下綁架黃姓建商撕票勒贖案的死囚黃春棋及陳憶隆為例，於89年判死確定至今收容逾25年，若改判有期徒刑且收容期間得以折抵，可能立即釋放，將引起社會關注。

最高檢察署進一步說明，黃春棋與陳憶隆所涉案件，若申請假釋適用83年修正前刑法施行法，即無期徒刑執行超過10年後即可申請假釋；若2人改判無期徒刑且收容期間得以折抵，便可申請假釋；即使收容期間不折抵，仍僅需再執行10年，即有假釋機會。

最高檢察署表示，另根據憲法法庭113年憲判字第2號判決，無期徒刑經假釋後再犯者的殘刑一律執行20年到25年的規定違憲；若結合2件憲法判決意旨，如黃春棋及陳憶隆被改判無期徒刑，若2人假釋後再犯輕罪，殘刑執行10年即視為刑期執行完畢。

最高檢察署強調，黃春棋及陳憶隆原被判死確定，於憲法判決後，最終可能僅須執行20年刑期即可獲釋，此結果與原判差距懸殊，應考量被害人及其家屬的感受，此等刑罰結果是否妥當，實值深思。

最高檢察署。圖／聯合報系資料照片
最高檢察署。圖／聯合報系資料照片

假釋 憲法法庭 死刑

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