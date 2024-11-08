宗教團體「借竅驅魔」打死女信徒 法院這原因判6幹部無罪

「中華白陽四貴靈寶聖道會」5年前被控以「借竅驅魔」打死女信徒震驚社會全案仍審理中；其中林姓雙胞胎姊妹等6人去年又捲入打死游姓女信徒被依傷害致死罪嫌起訴，台中地院審酌，游女平時就會拿「健康神掌」綠色拍痧板對自己身體做理療，難認被打死，判6人均無罪，可上訴。

全案源於女子林欣月2014年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」後改名「中華日行一善學會」，2019年以借竅驅魔涉嫌指揮幹部打死女信徒，全案仍在台中地院審理中；直到2023年6月，霧峰區1處道場傳出游姓女信徒遭打死，檢警追查認為又和該團體有關。

台中地檢起訴指出，被害的游姓女子在該宗教團體擔任「堂主道才」，負責製作道場文宣、執禮，以及採買道場所需的膳食，去年6月余女等人不滿游規畫宗教活動進度落後，各自朝她拳打腳踢，又拿橡膠製的拍痧板朝她臉、四肢、臀部不斷拍打，釀游橫紋肌溶解5日凌晨昏迷。

中檢認為，6名女幹部包括，余姓女子（58歲）擔任「總道長」、「隊長」，及詹姓女子（23歲）、2名許姓女子（27歲、30歲），還有林姓雙胞胎姐妹（28歲）等均為「三才」（聲稱仙佛可借竅附身，以教導信徒道理、調理），涉犯傷害致死、遺棄屍體等罪嫌。

台中地院審酌，余女等6人均否認犯行，經交互詰問、綜合勾稽檢察官所提各項證據，認被害人游女平時就會使用俗稱「健康神掌」的綠色拍痧板對自己身體做理療、拍打，也會請他人協助理療、拍打。

中院說，本件並無法排除如余女等6人所稱，是被害的游女主動要求請其等協助理療，且余女等6人與游女相識多年，大多年紀相仿，平常互動無嫌隙、不合，並無充足證據顯示6人有對余女心生不滿而想教訓她。