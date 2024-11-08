快訊

呂政璋上任3天閃辭 藍委：凸顯民進黨用人「違」才

上任僅三天 台灣金聯新任董座呂政璋光速請辭

鄧麗君香港故居重建標售近7600萬 比20年前漲17倍

聽新聞
0:00 / 0:00

宗教團體「借竅驅魔」打死女信徒 法院這原因判6幹部無罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

「中華白陽四貴靈寶聖道會」5年前被控以「借竅驅魔」打死女信徒震驚社會全案仍審理中；其中林姓雙胞胎姊妹等6人去年又捲入打死游姓女信徒被依傷害致死罪嫌起訴，台中地院審酌，游女平時就會拿「健康神掌」綠色拍痧板對自己身體做理療，難認被打死，判6人均無罪，可上訴

全案源於女子林欣月2014年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」後改名「中華日行一善學會」，2019年以借竅驅魔涉嫌指揮幹部打死女信徒，全案仍在台中地院審理中；直到2023年6月，霧峰區1處道場傳出游姓女信徒遭打死，檢警追查認為又和該團體有關。

台中地檢起訴指出，被害的游姓女子在該宗教團體擔任「堂主道才」，負責製作道場文宣、執禮，以及採買道場所需的膳食，去年6月余女等人不滿游規畫宗教活動進度落後，各自朝她拳打腳踢，又拿橡膠製的拍痧板朝她臉、四肢、臀部不斷拍打，釀游橫紋肌溶解5日凌晨昏迷。

中檢認為，6名女幹部包括，余姓女子（58歲）擔任「總道長」、「隊長」，及詹姓女子（23歲）、2名許姓女子（27歲、30歲），還有林姓雙胞胎姐妹（28歲）等均為「三才」（聲稱仙佛可借竅附身，以教導信徒道理、調理），涉犯傷害致死、遺棄屍體等罪嫌。

台中地院審酌，余女等6人均否認犯行，經交互詰問、綜合勾稽檢察官所提各項證據，認被害人游女平時就會使用俗稱「健康神掌」的綠色拍痧板對自己身體做理療、拍打，也會請他人協助理療、拍打。

中院說，本件並無法排除如余女等6人所稱，是被害的游女主動要求請其等協助理療，且余女等6人與游女相識多年，大多年紀相仿，平常互動無嫌隙、不合，並無充足證據顯示6人有對余女心生不滿而想教訓她。

中院表示，依卷內證據資料，余女等6究竟有無傷害致死、遺棄的主觀犯意及客觀行為，均無法使合議庭形成毫無合理懷疑的確信心證，依刑事訴訟法無罪推定、嚴格證明等證據法則，不能以臆測方式認定余等6人構成犯罪，因此均判無罪。

女子林欣月2014年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，2019年傳出以借竅驅魔涉嫌指揮幹部打死女信徒，全案仍在台中地院審理中。圖／報系資料照
女子林欣月2014年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，2019年傳出以借竅驅魔涉嫌指揮幹部打死女信徒，全案仍在台中地院審理中。圖／報系資料照

刑事訴訟 檢察官

延伸閱讀

台中台灣大道商旅驚傳命案 女住客未退房在房內死亡

粉紅超跑出發！白沙屯媽祖今遶境鳳山 「雙媽會」吸睛

獨／台中宗教團借竅驅魔打死人？法院判6女幹部均「無罪」

台南急水溪畔殺人棄屍案死者身分曝 母懷疑遭設局赴「死亡之約」

相關新聞

賠千萬元！美女醫刺穿病患子宮釀「大量失血身亡」 獲緩刑5年

禾馨新生婦幼診所劉姓女醫師去年替李姓女子進行子宮鏡手術，不慎以器械刺穿李女的子宮，導致李女腹腔內大量出血，急救仍宣告不治...

「盼外界原諒」中捷隨機殺人釀傷 凶嫌認在反省：我終究要回歸社會

20歲洪姓男子5月21日在台中捷運隨機殺人，釀長髮哥許瑞顯、呂姓少年遭砍傷，檢方依殺人未遂等罪嫌起訴他；台中地院今開庭，...

住院醫師做問卷民調 彰基總院長提告控誹謗 今判決出爐

一名楊姓醫師在彰化基督教醫院任職時，稱受基督長老教會總會委託，在社群聊天室發布關係彰基院長滿意度調查的問卷，被彰基總院長...

最高檢訴訟組研議修法 呼籲死刑排除速審法適用

最高檢察署表示，憲法法庭對死刑判決設下了高審判門檻，訴訟組已研究修法議題，包括死刑案件應排除或限縮速審法適用，並研討收容...

控檢察官以「江湖傳言」抓人 九州博弈案陳政谷律師：司法正義何在？

台中地檢署偵辦九州博弈集團，起訴總裁陳政谷等涉嫌吸收賭資438億元，更意外抓到時任台中刑大隊長林明佐洩密貪汙；陳的律師林...

光電弊案陳啟昱失聯遭通緝 劍青檢改批：陳菊勿放任監委干涉偵辦

台南地檢署偵辦光電弊案，台鹽綠能前董事長陳啟昱失聯本月4日遭南檢發布通緝，台南院檢雙方遭質疑失職，已申請自動調查。檢察官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。