賠千萬元！美女醫刺穿病患子宮釀「大量失血身亡」 獲緩刑5年

禾馨新生婦幼診所劉姓女醫師去年替李姓女子進行子宮鏡手術，不慎以器械刺穿李女的子宮，導致李女腹腔內大量出血，急救仍宣告不治，她事後和家屬以1050萬元達成和解，台北地方法院依過失致死罪判劉女7月徒刑，宣告緩刑5年，可上訴。

劉女2023年9月14日早上8時許，在禾馨新生婦幼診所為李女進行子宮鏡手術，卻以器械刺穿李女子宮及刺傷右側內髂動脈，導致李女腹腔內大量出血，李女經送台大醫院急救後，仍於同日下午1時許死亡。

劉女認罪、坦承犯行，並和李女家屬表示悔意，以1050萬元和家屬達成和解，並已付700萬元，剩餘350萬元款項從明年1月起，按月支付70萬元直到付清。