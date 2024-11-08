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賠千萬元！美女醫刺穿病患子宮釀「大量失血身亡」 獲緩刑5年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

禾馨新生婦幼診所劉姓女醫師去年替李姓女子進行子宮手術，不慎以器械刺穿李女的子宮，導致李女腹腔內大量出血，急救仍宣告不治，她事後和家屬以1050萬元達成和解，台北地方法院依過失致死罪判劉女7月徒刑，宣告緩刑5年，可上訴。

劉女2023年9月14日早上8時許，在禾馨新生婦幼診所為李女進行子宮鏡手術，卻以器械刺穿李女子宮及刺傷右側內髂動脈，導致李女腹腔內大量出血，李女經送台大醫院急救後，仍於同日下午1時許死亡。

劉女認罪、坦承犯行，並和李女家屬表示悔意，以1050萬元和家屬達成和解，並已付700萬元，剩餘350萬元款項從明年1月起，按月支付70萬元直到付清。

檢察官聲請改依協商程序而為判決；台北地院指出，劉女沒有前科，經過此次偵審程序、宣告刑度後，應知警惕，相信沒有再犯之虞，依過失致人於死罪判刑7月，並宣告緩刑5年。

示意圖／ingimage
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子宮 手術 過失致死

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