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欠地價稅近2千萬未繳 名下1.5億土地將遭執行署拍賣

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹劉姓男子因擅自開闢、拓寬道路違反水土保持法遭裁罰，加上欠下大筆地價稅未繳，移送執行的金額高達近2千萬元。行政執行署新竹分署為落實「五打七安」政策，將於11月11日上午11時拍賣劉男名下33筆土地，總價值高達1億5403萬元。

行政執行署新竹分署指出，劉男因未依水土保持法規定，先擬具水土保持計畫，送請主管機關核定，即擅自開闢、拓寬道路，且因未依技術規範實施水土保持之處理與維護，影響附近住戶居住安全，遭主管機關裁罰12萬。

新竹分署表示，不僅如此，劉男還欠下近2千萬地價稅未繳，新竹分署收案後，將拍賣劉男位於湖口鄉的33筆土地、總面積約13萬平方公尺，總價值高達1億5403萬元，為提升拍定機會，每筆土地將分別標價，分別拍賣。

新竹分署指出，另名義務人將廢水處理程序中產生的無機汙泥，以怪手挖除移置土地回填，2020年間遭環保局查獲後，限期提出清償計畫未提出而處以代履行費用2億餘元，為維護居住環境衛生與安全，新竹分署查封義務人名下10筆土地，同樣訂於11月11日上午11時拍賣。

此外，某被告竊取貴重木樹種牛樟，並使用自用小客車搬運贓物，犯行經苗栗地檢署依違反森林法起訴，其犯罪工具自用小客車經苗栗地方法院判決沒收確定，新竹分署受理執行後，急速履勘、詢價等程序，並公告拍賣，預防並遏止犯罪。

新竹分署強調，為落實「五打七安」政策，行政執行署新竹分署強力執行各類相關案件，將於11月11日上午11時拍賣多名被告、義務人財產，項目包括汽車、土地、吸塵器、手機、股票，甚至連義務人自行編織的手工包包、皮夾都有，歡迎民眾競標。

新竹劉姓男子因違反水土保持法遭裁罰，加上欠下大筆地價稅未繳，移送執行的金額高達近2千萬元，名下總價值高達1億5403萬元的土地將被法拍。圖／行政執行署新竹分署提供
新竹劉姓男子因違反水土保持法遭裁罰，加上欠下大筆地價稅未繳，移送執行的金額高達近2千萬元，名下總價值高達1億5403萬元的土地將被法拍。圖／行政執行署新竹分署提供
行政執行署新竹分署強調，為落實「五打七安」政策，行政執行署新竹分署強力執行各類相關案件，將於11月11日上午11時拍賣多名被告、義務人財產。圖／行政執行署新竹分署提供
行政執行署新竹分署強調，為落實「五打七安」政策，行政執行署新竹分署強力執行各類相關案件，將於11月11日上午11時拍賣多名被告、義務人財產。圖／行政執行署新竹分署提供

新竹 環保局 財產

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