「盼外界原諒」中捷隨機殺人釀傷 凶嫌認在反省：我終究要回歸社會

20歲洪姓男子5月21日在台中捷運隨機殺人，釀長髮哥許瑞顯、呂姓少年遭砍傷，檢方依殺人未遂等罪嫌起訴他；台中地院今開庭，洪稱自己一直在改變，要外界客觀看待他「不是犯一次錯，就要面對永不原諒的眼光。」檢察官則主張他未真正認罪、悔悟，應延長羈押。

台中地檢起訴指出，洪男自稱對家庭、求學不滿，想要藉殺人「讓全國民眾看到自己」，刻意挑在北捷鄭捷隨機殺人10周年當天，今年5月21日持刀在台中捷運隨機砍人，釀2人受傷，涉犯殺人未遂罪嫌。

台中地院今下午開庭，審判長陳韋仁詢問洪男就檢方起訴犯罪事實、移送併辦有無意見，洪表示就起訴認罪，移送併辦毀損部分不認罪。洪的辯護人主張，被控毀損捷運車廂部分，因洪僅有傷害人故意，不具毀損故意，毀損不罰過失犯，該部分應不另為無罪諭知。

法官疑問，檢方起訴洪殺人未遂，具殺人主觀犯意，但辯護人卻稱僅有傷害故意，洪男是否真正認罪？辯護人表示會再跟洪討論。

另因洪在押期將屆滿，洪的辯護人表示，鑑定報告認為洪男再犯率極低，等同危害社會情節低，將待下次開庭後請求具保停押。

公訴檢察官則說，洪男原羈押原因未消滅，且本案是重大危害社會治安，鑑定是認為洪再犯率低至中度，仍有反覆實施之虞，加上洪至今未就起訴犯罪事實真正認罪，尚未悔悟，應延長羈押。

洪男表示，被他砍傷呂姓少年的母親有2度到看守所接見他，呂母表示願意原諒也給他鼓勵，但因家中仍是父親作主，因此尚未調解，另先前已經和另名被害人長髮哥許瑞顯達成和解。

洪男說，他覺得自己一直在反省，他就被控傷害、殺人未遂犯行，自己的態度是根本沒要殺人的意思，當時只想找一個消滅自己的理由。他還說，至今被收押在台中看守所可以過的這麼好、沒有違規，也證明他有慢慢在變好、悔過。

洪表示，他多次寫信給被害人、檢察官，除了道歉也反省，自己有認真在做，但從剛剛開庭聽起來好像又被否認了，他坦言做這件事很後悔，自己也不可能再去做，盼外界用客觀角度去看他的改變。