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台南警局抓賭場...竟是逃逸移工開的！還有警察一起賭

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警局督察室據報，有員警疑有涉足賭場聚賭不法，經向台南地院聲請搜索票，昨天在新營區查獲1名警員及其他7名聚賭民眾，全案依涉賭博罪移送台南地檢署偵辦，台南市警局指出，督察室發現警員涉賭，主動於昨天查緝到案，並將嚴懲涉案警員及追究相關人員考核監督不周責任。

據調查，該賭場以玩「大老二」為主，賭場主持人是名外籍移工，經查該名移工還是名逃逸通緝犯。現場清查後，賭客當中還有1名警員在場，與其他7名民眾一起賭博。警方訊問後，將場主等人依涉賭博罪嫌移送法辦。

警察局指出，涉足員警部分，後續將依據「警察人員參與賭博財物處分原則」予涉案員警加重行政懲處、調整服務地區，並追究相關人員考核監督不周責任。

局長林國清強調，將秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，積極查處、從嚴究責，並將依「自清自檢、警紀警辦」原則，深入追查相關其他不法，嚴懲不貸，以展現端正警察風紀決心，維護警察優良形象。

警察局指出，涉足員警部分，後續將依據「警察人員參與賭博財物處分原則」予涉案員警加重行政懲處、調整服務地區，並追究相關人員考核監督不周責任。圖／本報資料照
警察局指出，涉足員警部分，後續將依據「警察人員參與賭博財物處分原則」予涉案員警加重行政懲處、調整服務地區，並追究相關人員考核監督不周責任。圖／本報資料照

台南 警察 賭博

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