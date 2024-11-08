台南警局抓賭場...竟是逃逸移工開的！還有警察一起賭

台南市警局督察室據報，有員警疑有涉足賭場聚賭不法，經向台南地院聲請搜索票，昨天在新營區查獲1名警員及其他7名聚賭民眾，全案依涉賭博罪移送台南地檢署偵辦，台南市警局指出，督察室發現警員涉賭，主動於昨天查緝到案，並將嚴懲涉案警員及追究相關人員考核監督不周責任。

據調查，該賭場以玩「大老二」為主，賭場主持人是名外籍移工，經查該名移工還是名逃逸通緝犯。現場清查後，賭客當中還有1名警員在場，與其他7名民眾一起賭博。警方訊問後，將場主等人依涉賭博罪嫌移送法辦。

警察局指出，涉足員警部分，後續將依據「警察人員參與賭博財物處分原則」予涉案員警加重行政懲處、調整服務地區，並追究相關人員考核監督不周責任。