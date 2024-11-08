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10萬起跳！近4個月擅闖台中港管制區釣魚逾40人 被重罰唉唉叫
台中港務警察總隊今年8月1日起，強力取締擅闖管制區釣魚，航港局裁罰從重、併罰論處，擅闖管制區以商港法裁罰10萬至50萬元罰鍰，另違規釣魚處600元以上罰鍰；台中港區昨天一名男子闖入採蚵，擔心被罰，和警、消捉迷藏，仍將被移送裁罰。
台中港警總隊表示，8月至今，查獲擅闖管制區垂釣案已逾40人，移送航港局裁罰，有些案件認定非闖入管制區未罰，有些仍待裁罰，但至少已有近20人各裁罰10萬元，由於罰鍰逾期不繳納者，立即移送法務部行政執行署強制執行，受罰釣客大喊心痛重傷荷包，打電話給航港局大吐苦水，悔不當初。
台中港務警察總隊鑑於移工在台中商港區工作者眾多，外籍移工不諳我國國情、中文及法律恐誤觸法網，已請勞動部動力發展署及鄰近縣市政府勞工局等機關，利用適當時機或公開場合，對移工加強宣導，切勿在台中商港區違規釣魚，遭裁罰損失金錢而得不償失。
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