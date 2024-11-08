假扮駭客！街口支付前工程師涉破壞防火牆 二度恐嚇高層2萬泰達幣未遂

曾任職街口支付的李姓工程師，涉修改防火牆規則，在家入侵系統改掉防火牆密碼，隨即假扮駭客署名「中國菜刀」，寄恐嚇信到街口董事長、總經理信箱，2度勒索2萬顆泰達幣未遂，遭解僱心生怨懟，還想外洩客戶個資企圖牟利報復。台北地檢署偵結，依妨害電腦使用等罪嫌起訴。

起訴指出，30歲李男原本是一訊部門基礎架構工程師，資產管理、請購及採購、辦公室網路，也是街口支付資訊安全小組成員。2023年6月李男辦理採購60台戴爾筆記型電腦時，涉侵占其中10台筆電，每台約4萬9928元，又侵占公司另3台蘋果macbook電腦。

檢方調查，李男在2024年1月涉修改辦公室防火牆規則，使系統規避正式環境ＶＰＮ控管、紀錄，從家中連上辦公室ＶＰＮ進入正式機房，無故輸入防火牆密碼，並變更密碼後，奪走公司對防火牆的掌控權，隨即在1月21日中午用「中國菜刀」署名寄恐嚇信給董事長、總經理，恫稱「我們已取得你們防火牆主要帳密，請在1/21 23:59前支付泰達幣2萬至以下錢包，超過時間將關閉防火牆」

街口公司並沒有依恐嚇信給付贖金，李男涉恐嚇未遂後在涉嫌將街口公司系統與客戶間的外部連線關閉，導致客戶無法使用電子支付服務，服務中斷29分鐘。4天後李男涉竊取客戶資料又寄恐嚇信要求公司給付泰達幣2萬。李男遭解僱後，涉跑到電競館上網竊取客戶個人資料，企圖販售牟利報復，今年2月間在論壇、社群群組上張貼兜售訊息，幸好未完成交易尚未獲利。