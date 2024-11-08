聽新聞
0:00 / 0:00
屏執行分署也搶雙11購物節商機 咖啡迷快看過來
公家機關也搶雙11購物節商機？法務部行政執行署屏東分署將於11月11日上午11點辦理「五打七安聯合拍賣會」，推出雙11購物節「骨瓷咖啡細口手沖壺」大特賣，每只500元限量36只，是網拍價的41折，歡迎民眾前往搶便宜。
屏東分署指出，屏東一家公司2022年申報2批從中國大陸輸入的麻袋與器具，經查驗後發現內裝貨物實際上是咖啡生豆28公斤。為防止境外咖啡果小蠹隨著進口的咖啡生豆傳進台灣，輸入生豆者必須申請檢疫，本件業主卻未申請，被農業部動植物防疫檢疫署開罰3萬元。
老闆與分署書記官洽談案件清償計畫，表示願意提供一批骨瓷手沖壺讓分署變賣以價金抵償罰款。分署因此於雙11購物節推出特賣，每只500元是網拍價1200元的41折，附有精美盒裝自用送禮皆宜，適合愛喝手沖咖啡又不喜歡不鏽鋼金屬味的咖啡迷。
當天亦會拍賣5筆不動產與3部汽機車，土地分別坐落於林邊、春日、高樹與崁頂；機車有三陽迪爵及VEGA各1輛，汽車有TOYOTA銀色INNOVA廂式小客貨車1部，有興趣的民眾可瀏覽分署網站上各項拍賣公告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言