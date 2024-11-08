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屏執行分署也搶雙11購物節商機 咖啡迷快看過來

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

公家機關也搶雙11購物節商機？法務部行政執行署屏東分署將於11月11日上午11點辦理「五打七安聯合拍賣會」，推出雙11購物節「骨瓷咖啡細口手沖壺」大特賣，每只500元限量36只，是網拍價的41折，歡迎民眾前往搶便宜。

屏東分署指出，屏東一家公司2022年申報2批從中國大陸輸入的麻袋與器具，經查驗後發現內裝貨物實際上是咖啡生豆28公斤。為防止境外咖啡果小蠹隨著進口的咖啡生豆傳進台灣，輸入生豆者必須申請檢疫，本件業主卻未申請，被農業部動植物防疫檢疫署開罰3萬元。

老闆與分署書記官洽談案件清償計畫，表示願意提供一批骨瓷手沖壺讓分署變賣以價金抵償罰款。分署因此於雙11購物節推出特賣，每只500元是網拍價1200元的41折，附有精美盒裝自用送禮皆宜，適合愛喝手沖咖啡又不喜歡不鏽鋼金屬味的咖啡迷。

當天亦會拍賣5筆不動產與3部汽機車，土地分別坐落於林邊、春日、高樹與崁頂；機車有三陽迪爵及VEGA各1輛，汽車有TOYOTA銀色INNOVA廂式小客貨車1部，有興趣的民眾可瀏覽分署網站上各項拍賣公告。

法務部行政執行署屏東分署推出雙11購物節拍賣會，「骨瓷咖啡細口手沖壺」每只500元。圖／法務部行政執行署屏東分署提供
法務部行政執行署屏東分署推出雙11購物節拍賣會，「骨瓷咖啡細口手沖壺」每只500元。圖／法務部行政執行署屏東分署提供
法務部行政執行署屏東分署推出雙11購物節拍賣會，當天亦會拍賣5筆不動產與3部汽機車。圖／法務部行政執行署屏東分署提供
法務部行政執行署屏東分署推出雙11購物節拍賣會，當天亦會拍賣5筆不動產與3部汽機車。圖／法務部行政執行署屏東分署提供

咖啡 屏東

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