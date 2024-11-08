八卦山路邊違法偷倒廢棄物 2貨車換牌又遮車牌...彰化警還是抓到了

彰化警方近日發現花壇鄉八卦山區產業道路旁被濫倒大量建築及裝潢廢棄物，經調閱監視器追查，本月4日查獲黃姓及陳姓男子以8千至1萬元等酬勞，分別受雇駕駛遮蔽車牌的2輛小貨車運往傾倒，警詢後，依違反廢棄物清理法罪嫌移送法辦。

彰化警分局指出，本月4日清晨6時許，三家派出所員警巡邏到花壇鄉南方一巷通往139縣道的產業道路時，發現路旁遭人傾倒大量建築及裝潢廢棄物，計有4堆，經調閱監視器追查，發現最近有兩輛小貨車在不同時間進入此一路段，並將車牌遮蔽，其中一輛將原為自小客車牌，卻掛在小貨車上。

警方進一步查出，這兩輛小貨車經常白天行駛國道1號前往南彰化及其它縣市載運廢棄物，返程時，再將後方車斗用帆布遮蓋，並利用夜間及深夜時段，非法傾倒廢棄物。

警方進而查獲30歲黃姓男子及32歲陳姓男子，受雇每次獲8000至1萬元等酬勞，載送廢棄物違法傾倒，立即通知環保局人員至現場稽查及開立稽查單，警詢後，分別將2嫌依違反廢棄物清理法函請彰化地檢署偵辦。