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盜採太平山2.1公噸紅檜木！山老鼠不經意留下「關鍵證據」栽了

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭魏姓男子盜伐太平山林班地內的紅檜，為規避森林法，雇傭李姓男子將紅檜載到蘭陽溪床，偽裝成一般漂流木。警方查獲李男，懷疑另有盜採地點，追查發現太平山林場遭鋸的紅檜，以及魏男遺留的飲料，昨將李、魏依違反森林法送辦。

保七總隊第四大隊表示，今年1月與三星警分局、林業保育署宜蘭分署在蘭陽溪床發現李男，疑似違法載運滯留在溪床上的的台灣一級貴重木紅檜；然而警方詢問李男後，懷疑該木並非自然漂流木，而是另從其他地點盜伐的林班地檜木。

警方指出，非法撿拾漂流木涉犯侵占罪，可處1萬5000元以下罰金；但若是從國有林班地內盜採，則涉犯森林法，可處1年到7年有期徒刑、併科100萬元到2000萬元罰金，刑度不可同日而語，有經驗的「山老鼠」往往將盜伐自林班地的木材偽裝成漂流木，降低被查獲後的刑責。

警方根據李男口供，鎖定太平山林場內的林班地，會同宜蘭分署太平山工作站勘查，果真發現林班地內有紅檜遭鋸，與先前逮到李男載運的紅檜拓模對比切面，確認就是同1株；警方更在遭鋸紅檜的林班地附近，發現1瓶飲用過的飲料，採集到可疑犯嫌的DNA。

警方透過DNA鎖定魏男，日前追緝到案。警方查明，魏男先用氣動鏈鋸鋸下紅檜，為了規避森林法，以5000元雇傭李男載運，被害的紅檜重2.1公噸，市價36萬1587元。警方昨依涉犯森林法，將魏男與李男函送宜蘭地檢署偵辦。

警方拓模對比李男載運的紅檜，與太平山林班地內遭鋸紅檜的切面，確認就是同1株。圖／保七總隊第四大隊提供
警方拓模對比李男載運的紅檜，與太平山林班地內遭鋸紅檜的切面，確認就是同1株。圖／保七總隊第四大隊提供
宜蘭魏姓男子盜伐太平山林班地紅檜，為了規避森林法，雇傭李姓男子載運到蘭陽溪床，偽裝成自然漂流木。圖／保七總隊第四大隊提供
宜蘭魏姓男子盜伐太平山林班地紅檜，為了規避森林法，雇傭李姓男子載運到蘭陽溪床，偽裝成自然漂流木。圖／保七總隊第四大隊提供

太平山 宜蘭 漂流木

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