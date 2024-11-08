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台南女遭停擋停車場入口「比中指」挨告 這原因逆轉改判無罪！

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南40歲許姓女子去年8月16日開車，經北區裕民活動中心前時，剛好唐姓男子轎車停擋在停車場入口前面，不滿對方未禮讓，下車後對唐比中指，一審認她犯公然侮辱罪處罰金4千元，不服上訴，二審認比中指客觀上冒犯及影響程度輕微，難認已逾一般人可合理忍受範圍而改判無罪。

許女坦認有對唐比中指，否認有何公然侮辱犯行。她辯稱，唐駕車擋到車庫的門口，對方後退她也無法進入，等對方車子開走後，她才很生氣，她是有比中指，只有一下下而已。

她說，知道比中指在社會上具有侮辱跟輕蔑的意思，但她當下比中指，是單純發洩情緒，對事不對人，不是針對唐，她沒有侮辱的意思。

檢方認為，「比中指」是謾罵三字經等穢語的肢體化語言，含有強烈侮辱他人意思，為公眾周知的事實。許女所辯顯是事後卸責之詞，不足採信。

一審審酌，許女與唐素不相識，僅因道路通行一事發生爭執，竟不思理性解決，即比中指，且於警詢時仍否認有比中指，又始終否認犯行，難認態度良好。法官認她犯公然侮辱罪處罰金4千元。

台南地院合議庭認為，許女是因欲駛入停車場時，遭唐轎車停擋入口前，無法直接駛入，許女對唐心生不滿，停完車後，下車經過唐車旁，朝向唐比出中指，堪可認定；許女所辯不是針對唐，不足採信。

然而，合議庭認為，「比中指」行為源自於西方文化脈絡，以肢體動作為象徵性語言，意指穢語辱罵意思，依台灣目前一般社會通念，也公認比中指是辱罵等穢語的肢體手勢

合議庭表示，許女因行車遭停擋而心生反感，所以對唐比中指，堪認許女應是在現場而以該手勢宣洩對於唐的不滿，又許女比中指手勢時間短暫，僅為一次，並非持續出現恣意謾罵或攻訐，應屬偶發、輕率負面冒犯舉止，其冒犯及影響程度輕微，難認逾越一般人可合理忍受範圍。

同時，中指手勢固有不雅或冒犯意味，也與唐個人於社會結構中平等主體地位、自我認同、人格尊嚴毫無相涉，旁人即便見聞他遭許女比中指，唐心理狀態或社會生活關係也不至於因而產生嚴重不利影響，尚不足以認為損及其社會名譽或人格尊嚴。

台南地院表示，許女比中指手勢時間短暫，僅為一次，並非持續出現恣意謾罵或攻訐，應屬偶發、輕率負面冒犯舉止，其冒犯及影響程度輕微，難認逾越一般人可合理忍受範圍。圖／本報資料照
台南地院表示，許女比中指手勢時間短暫，僅為一次，並非持續出現恣意謾罵或攻訐，應屬偶發、輕率負面冒犯舉止，其冒犯及影響程度輕微，難認逾越一般人可合理忍受範圍。圖／本報資料照

公然侮辱 手勢 語言

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