桃園3月嬰喝奶後趴睡窒息 托嬰中心保母賠錢獲緩刑

桃園有對新手爸媽上班時將3月大兒子送托，詎料，保母餵奶後未拍背打嗝，便讓男嬰趴睡，待其他保母驚見男嬰雙腳發紫，才發現嗆奶窒息，桃園地院審結，保母依過失致死罪判6月，得易科，緩刑4年保護管束，分期賠償男嬰爸媽250萬元，可上訴。

犯罪事實指出，26歲陳女領有保母人員技術士證，在桃園市某托嬰中心任職，周一至五每天上午7點30分至下午6點30分，受託照顧這對新手爸媽滿3個月幼子的托育工作。

2023年8月1日上午7點30分，家屬將男嬰送托後，陳女於同日上午10點30分讓男嬰喝奶，但於餵奶後未經拍背打嗝，40分鐘後就讓男嬰直接趴睡，直到同日中午12點，其他保母察覺男嬰雙腳發紫，驚覺有異，向119求救，送醫施以急救後，仍因嗆奶窒息，導致呼吸衰竭死亡。