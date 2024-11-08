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大陸工程爆內鬼索回扣 前資深協理涉背信80萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局北機站接獲檢舉，指大陸工程前資深協理嚴忠利用發包工程機會，刻意墊高工程款項或追加預算，藉此向廠商索取回扣，不法獲利約500萬元；北機站蒐證多時昨天發動搜索，約談嚴忠與其胞姊共7人到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依背信罪命嚴忠80萬元交保。

同案被告陳百宗交保50萬元、梁玉霞交保8萬元、何俊宏交保3萬元。嚴忠離去時發現有媒體守候，用親友準備的小毛巾遮住頭部，快步離開地檢署，陳百宗則是脫下西裝遮擋臉部。

據了解，嚴忠被控涉於2017至2020年間，利用職務上機會與合作廠商配合，假借墊高工程款暗中索回扣，為規避資金被查緝，他還將回扣存入胞姊帳戶。全案經大陸工程主動清查，發現嚴忠長期向廠商索賄，因此決議將他開除，同時向檢調報案肅清內鬼。

1997年時任大陸工程董事長的殷琪，與富邦、東元、長榮、太電籌組的團隊，取得高鐵標案，總投資額高達5000億元，是當時全球最大的BOT工程。但那時高鐵興建工程風波不斷。2007年，高鐵通車後更因運量過低、折舊計算問題，以及無法負荷利息支出，導致財務危機。2009年，殷琪在批評聲中辭去高鐵董事長職位。

時至今日，高鐵不僅拉近台灣南北生活圈，也促進了全台產業、就業、房價的平衡發展。去年高鐵全年旅運人次達到7309萬人次、營收498億元，雙雙創下通車以來最高紀錄，也替台灣交通事業立下標竿。

調查局過去偵辦過鴻海集團老臣廖萬城向大陸廠商收取回扣，他利用掌握採購案機會，多年來收取回扣高達1.6億元，最後遭法院判刑2年定讞。

調查局2014年成立企業肅貪專責單位，全力偵辦股市犯罪、金融貪瀆、掏空資產、營業秘密四大專案，今年適逢企業肅貪10週年，局統計10年來共移送企業貪瀆1088案、犯罪嫌疑人4280人，犯罪標的高達9693億3116萬餘元。

大陸工程爆鬼索回扣，被告陳百宗50萬元交保。記者張宏業／攝影
大陸工程爆鬼索回扣，被告陳百宗50萬元交保。記者張宏業／攝影
大陸工程爆鬼索回扣，被告何俊宏3萬元交保。記者張宏業／攝影
大陸工程爆鬼索回扣，被告何俊宏3萬元交保。記者張宏業／攝影
大陸工程爆鬼索回扣，被告梁玉霞8萬元交保。記者張宏業／攝影
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大陸工程前資深協理嚴忠涉背信80萬元交保。記者張宏業／攝影
大陸工程前資深協理嚴忠涉背信80萬元交保。記者張宏業／攝影
大陸工程前資深協理嚴忠涉背信交保，用毛巾遮臉離開地檢署。記者張宏業／攝影
大陸工程前資深協理嚴忠涉背信交保，用毛巾遮臉離開地檢署。記者張宏業／攝影

BOT 回扣 高鐵

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