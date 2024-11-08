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歐司瑪「假綠能」吸金詐騙 北檢聲押3名地下盤商

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

歐司瑪再生能源科技公司，誆稱能將廢棄物轉化成純綠電且即將興櫃，透過業務員CALL客鼓吹投資，招攬買賣未上市股票詐騙吸金上億元，台北地檢署今年初針對公司部分起訴歐司瑪負責人陳文熙共9人，刑事局前天針對地下盤商發動第二波搜索，搜索拘提6人到案，台北地檢署檢察官朱家蓉昨天複訊後，聲押盤商洪慶飛、范皓然、李順榮3人，其餘被告分別以10萬至20萬元交保。

據調查，陳文熙因知綠能再生能源產業發展蓬勃，綠能財經產品銷售可期，若取得熱裂解技術，再加以宣傳、哄抬及適度包裝，必可吸引大量投資人入金。

檢方查出，陳文熙知悉士緯公司實際負責人王小南發明熱裂解技術，2021年10月與王男洽談合作，聲稱可與美國Inkstone公司合作，在美國發行股票，王男因此交付熱裂解技術的執業登記證、廢料再利用證照等專利證明文件給美國公司人員，陳身為合作方人士，獲得相關證照資料。

起訴指出，歐司瑪無任何金錢支付給王小南，獲取士緯公司所有的熱裂解技術支援及購置設備，半年後雙方終止合作，並表明歐司瑪不得再使用士緯公司的熱裂解技術。歐斯瑪無法以正當方式取得投資資金後，陳文熙於2022年透過歐司瑪副總于慧正引介自稱「Bruce」的男子合作，由Bruce協助宣傳及對外販售歐司瑪公司股票，吸取大量資金。

北檢去年10月指揮刑事局執行搜索，7日再指揮刑事局發動第二波偵查作為，全案依違反證券交易法等罪偵辦。

歐司瑪再生能源科技公司涉吸金，林姓被告交保20萬元。記者張宏業／攝影
歐司瑪再生能源科技公司涉吸金，林姓被告交保20萬元。記者張宏業／攝影

再生能源 廢棄物 美國

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