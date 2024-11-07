大陸工程爆內鬼索回扣500萬元 調查局搜索約談前協理

陸工程前協理嚴忠涉A回扣遭調查局約談。 記者張宏業／攝影

調查局北機站接獲檢舉，指大陸工程前協理嚴忠利用發包工程機會，刻意墊高工程款項或追加預算，藉此向廠商索取回扣，不法獲利約500萬元。北機站今天搜索多處地點，約談前協理嚴忠與其胞姊共7人到案，深夜移送台北地檢署複訊，渠案依背信等罪偵辦，不排除強制處分。

據了解，前協理嚴忠涉於2017至2020年間，利用職務上機會向廠商索取回扣，嚴忠為規避資金被查緝，還將回扣款項存入胞姊帳戶；大陸工程主動清查後，發現嚴忠長期向廠商索賄，因此決議將他開除，同時向檢調報案肅清內鬼。

1997年時任大陸工程董事長的殷琪，與富邦、東元、長榮、太電籌組的團隊，取得高鐵標案，總投資額高達5000億元，是當時全球最大的BOT工程。但那時高鐵興建工程風波不斷。2007年，高鐵通車後更因運量過低、折舊計算問題，以及無法負荷利息支出，導致財務危機。2009年，殷琪在批評聲中辭去高鐵董事長職位。