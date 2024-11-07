快訊

我曾遭點名繳保護費 旺宏吳敏求：若被要求複製先進製程 台積恐沒本錢說不

大陸工程爆內鬼索回扣500萬元 調查局搜索約談前協理

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

陸工程前協理嚴忠涉A回扣遭調查局約談。 記者張宏業／攝影
陸工程前協理嚴忠涉A回扣遭調查局約談。 記者張宏業／攝影

調查局北機站接獲檢舉，指大陸工程前協理嚴忠利用發包工程機會，刻意墊高工程款項或追加預算，藉此向廠商索取回扣，不法獲利約500萬元。北機站今天搜索多處地點，約談前協理嚴忠與其胞姊共7人到案，深夜移送台北地檢署複訊，渠案依背信等罪偵辦，不排除強制處分。

據了解，前協理嚴忠涉於2017至2020年間，利用職務上機會向廠商索取回扣，嚴忠為規避資金被查緝，還將回扣款項存入胞姊帳戶；大陸工程主動清查後，發現嚴忠長期向廠商索賄，因此決議將他開除，同時向檢調報案肅清內鬼。

1997年時任大陸工程董事長的殷琪，與富邦、東元、長榮、太電籌組的團隊，取得高鐵標案，總投資額高達5000億元，是當時全球最大的BOT工程。但那時高鐵興建工程風波不斷。2007年，高鐵通車後更因運量過低、折舊計算問題，以及無法負荷利息支出，導致財務危機。2009年，殷琪在批評聲中辭去高鐵董事長職位

時至今日，高鐵不僅拉近台灣南北生活圈，也促進了全台產業、就業、房價的平衡發展。去年高鐵全年旅運人次達到7309萬人次、營收498億元，雙雙創下通車以來最高紀錄，也替台灣交通事業立下標竿。

大陸工程爆內鬼索回扣，調查局約談相關被告到案。記者張宏業／攝影
大陸工程爆內鬼索回扣，調查局約談相關被告到案。記者張宏業／攝影
大陸工程爆內鬼索回扣，調查局約談梁姓女被告到案。記者張宏業／攝影
大陸工程爆內鬼索回扣，調查局約談梁姓女被告到案。記者張宏業／攝影

回扣 職位 高鐵

延伸閱讀

找不到場地？民代憂桃市跨年晚會恐停辦 市府回應了

T-Shopping高鐵線上購全站免運 抽高鐵假期雙人自由行

安定新吉排水工程通過考驗還獲金質獎 南市府再投千萬改善

承包工程開發票 留意價款

相關新聞

台南婦熱水澆醒丈夫持刀刺死 公婆求償近千萬獲賠663萬

33歲王姓婦人與39歲陳姓丈夫感情不睦，前年6月持熱水瓶澆淋睡夢中丈夫，再持水果刀朝其右胸猛刺，警方到場後緊急將丈夫送醫...

歐司瑪「假綠能」吸金詐騙 北檢聲押3名地下盤商

歐司瑪再生能源科技公司，誆稱能將廢棄物轉化成純綠電且即將興櫃，透過業務員CALL客鼓吹投資，招攬買賣未上市股票詐騙吸金上...

大陸工程爆內鬼索回扣500萬元 調查局搜索約談前協理

調查局北機站接獲檢舉，指大陸工程前協理嚴忠利用發包工程機會，刻意墊高工程款項或追加預算，藉此向廠商索取回扣，不法獲利約5...

「統一發票兌獎」App太便民！他隔空擷取他人中獎發票爽領9千

桃園平鎮梁姓男子發現財政部國稅局的「統一發票兌獎」App太便民，中獎發票只要掃碼立刻入帳，於是上網找他人張貼的中獎發票，...

領隊載選民吃1.6萬海鮮「支持徐定禎」 老翁二審今判3年5月

苗栗縣七旬謝姓老翁2022年間是民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的遊覽車領隊，同年9月間，謝與同車擔任動員者的張姓老翁，不顧競...

大陸籍船長下令槍殺落水4海盜 纏訟4年更三審仍判26年

高雄籍遠洋漁船「屏新101號」的中國大陸籍船長汪峰裕，被控下令船上武裝保全槍殺4名落海的海盜，一、二審均判刑26年，但更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。