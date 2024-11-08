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廣告「超神褲」可治病 挨罰350萬元

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

某公司負責人去年多次在電視購物平台刊播廣告，宣稱販售的「超神褲」可改善糖尿病、三高、坐骨神經痛等，並稱第2天馬上有感覺，遭衛生局裁罰350萬元。圖／執行署新竹分署提供
某公司負責人去年多次在電視購物平台刊播廣告，宣稱販售的「超神褲」可改善糖尿病、三高、坐骨神經痛等，並稱第2天馬上有感覺，遭衛生局裁罰350萬元。圖／執行署新竹分署提供
新竹衛生局今年迄今針對非醫療器材廣告宣稱療效，陸續開罰4件共660萬元。有公司刊播廣告，宣稱販售的「超神褲」可改善坐骨神經痛等，並稱第2天馬上有感覺，遭裁罰350萬元，因逾期未繳，行政執行署新竹分署直接扣押公司負責人帳戶存款，抵償滯欠罰鍰。

執行署新竹分署指出，某公司去年多次在電視購物平台刊播廣告宣稱販售的超神褲、修復襪及智能衣等多項商品，具改善糖尿病、高血壓、減少癌細胞與坐骨神經痛等療效。因誇大療效，分別經新竹市府及桃園市府衛生局裁處350萬元，負責人逾期未繳罰鍰，移送執行。

執行署新竹分署收案後，發現公司負責人名下金融帳戶有大額存款可能，為防範對方藉機脫產，決定加速執行立即向金融機構以電子發文方式，扣押其名下存款，依規全數抵償所滯欠罰鍰。新竹市衛生局指出，今年裁處4件以電視廣告販售石墨烯醫療保健褲、修復衣等為主，宣稱氧化石墨烯可治療多種癌症幹細胞、有助腫瘤縮小、改善心梗等誇大內容，已違反醫療器材管理法。

執行署新竹分署指出，非醫療器材為醫療效能之標示或宣傳者，可依醫療器材管理法46條規定，處60萬元以上、2500萬元以下罰鍰，提醒民眾勿信不實廣告購買產品，既傷荷包又無益健康。

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