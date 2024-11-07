台南婦熱水澆醒丈夫持刀刺死 公婆求償近千萬獲賠663萬

33歲王姓婦人與39歲陳姓丈夫感情不睦，前年6月持熱水瓶澆淋睡夢中丈夫，再持水果刀朝其右胸猛刺，警方到場後緊急將丈夫送醫不治，一審被判13年，她上訴後改口僅認傷害致死罪，二審改判更重14年，公公及婆婆兩人共對她求償近千萬元，法官判她應賠償663萬多元。

台南高分院指出，王婦對於案發過程雖不爭執，但否認殺人罪嫌，她辯稱，僅構成傷害致死罪。但依法醫研究所解剖報告及鑑定報告書等，死者是遭刺穿橫隔膜、肝臟及腸繫膜，刺破下腔靜脈大量出血，身體表面積20％二級燙傷併橫紋肌溶解症，經送醫不治死亡。

法官認她雖構成自首，但犯罪手段殘忍，甚有可能是在員警到場後迫於不得已而承認，不宜酌減其刑。今年6月間則改判更重14年。

然而，公公及婆婆迄今對媳婦仍無法諒解，當法官探詢雙方和解意願，「還我一個兒子就和解」婆婆更怒斥媳婦「她太殘忍」。且公婆也向法院聲請停止媳婦對未成年人孫子親權，改由公婆為孫子的監護人。

同時，對媳婦提起侵權行為損害賠償的刑事附帶民事訴訟，公公求償扶養費及精神慰撫金計456萬多元，婆婆求償醫療、喪葬、扶養費及精神慰撫金計528萬多元。

王婦及法扶律師認兩人各自請求精神慰撫金300萬元過高，且認陳就此事件發生也有過失，應予扣除與有過失責任後酌減2人賠償金。

法官認為，按因故意或過失，不法侵害他人權利者，負損害賠償責任。不法侵害他人致死者，對於支出醫療及增加生活上需要費用或殯葬費之人，也應負損害賠償責任。被害人對於第三人負有法定扶養義務者，加害人對於該第三人也應負損害賠償責任。