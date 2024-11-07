「統一發票兌獎」App太便民！他隔空擷取他人中獎發票爽領9千

桃園平鎮梁姓男子發現財政部國稅局的「統一發票兌獎」App太便民，中獎發票只要掃碼立刻入帳，於是上網找他人張貼的中獎發票，一次淨賺9000，桃園地院簡易判決，依詐欺取材判處徒刑3月，得易科9萬元，未扣案犯罪所得沒收，可上訴。

犯罪事實指出，43歲梁男下載「統一發票兌獎」應用程式後，發現可透過掃描發票上的QR CODE，程式就能自動兌獎，並將中獎金額自動匯入已綁定的個人金融帳戶內，根本不需要拿著實體發票前往金融機構兌獎的漏洞。

梁男於是展開網搜行動，在各社群媒體搜尋他人開心公布中獎的發票照片，將他人的中獎發票畫面擷取後，立刻以發票兌獎App中「我要領獎」項目的「快速領獎」，掃描他人中獎發票的QR CODE進行兌獎，將中獎金額存入梁男綁定的個人帳戶內，經實際中獎人拿著發票要兌獎時，才發現獎金早已遭人領走，報警追查。

法官審酌，被告梁男不思循合法正當途徑獲取所需，為貪圖不法利益，利用手機程式兌獎不需持有實體發票漏洞犯案，除侵害真正中獎人權利，也影響統一發票兌獎程式系統運作。

足以證明被告梁男的法治意識與是非觀念薄弱，損及人與人間的互信基礎，念在他犯後坦承犯行，迄今尚未返還詐取9000元的中獎款項等犯後態度，考量犯罪動機、目的、手段、素行、智識程度及家庭生活經濟狀況，暨犯罪造成損害等情狀，量處如主文所示之刑，諭知易科罰金。