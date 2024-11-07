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領隊載選民吃1.6萬海鮮「支持徐定禎」 老翁二審今判3年5月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣七旬謝姓老翁2022年間是民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的遊覽車領隊，同年9月間，謝與同車擔任動員者的張姓老翁，不顧競選總部秘書的阻止，將動員來的13人載往一間海鮮餐廳，期間謝與張都向選民拜託「要支持徐定禎」，後由張支付1.6萬元餐費，一審認謝涉犯違反選罷法，判刑3年5月、褫奪公權4年，張因已歿不受判決，二審今駁上訴。

判決指出，七旬謝姓老翁是民進黨苗栗縣長候選人徐定禎，在2022年9月24日頭份競選總部大會的遊覽車領隊，張姓老翁則是參與活動的動員者之一，謝、張二人在選民參與造勢大會後，不顧競選總部秘書的反對，將選民載往一間海鮮餐廳。

二人席間還向選民表示「謝謝大家今天來參加徐定禎的造勢大會」、「要支持徐定禎」、「大家團結一點」、「苗栗縣很爛」、「謝謝大家來參加徐定禎的造勢活動」等語，最後由張支付1.6萬元的餐費，二人被依違反選罷法送辦，不過案件審理期間，張翁已歿，法院不受理判決。

一審審認，謝翁辯稱是因張翁年事已高，才配合張翁要求帶選民前往海鮮餐廳，但與選民證稱，謝有在車內大聲告知要由張翁請大家吃海鮮，以及不顧競選總部秘書告誡，直接將車開往海鮮餐廳，顯然已與張有共同以行賄尋求候選人當選的犯意與犯行，加上謝翁過去也曾因違反選罷法被判刑，此次又再犯，審酌涉案情節後，依法判刑3年5月，褫奪公權4年。

全案上訴台中高分院後今天審結，仍依一審認定，駁回上訴，維持原判，仍可上訴。

苗栗縣謝姓老翁涉嫌違反選罷法，二審今駁回上訴，維持原判。圖／本報資料照
苗栗縣謝姓老翁涉嫌違反選罷法，二審今駁回上訴，維持原判。圖／本報資料照

徐定禎 競選總部 選罷法

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