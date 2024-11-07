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大陸籍船長下令槍殺落水4海盜 纏訟4年更三審仍判26年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄籍遠洋漁船「屏新101號」的中國大陸籍船長汪峰裕，被控下令船上武裝保全槍殺4名落海的海盜，一、二審均判刑26年，但更一、更二審改判13年，到了更三審又逆轉，認定汪下令槍殺，判決有期徒刑26年。可上訴。

汪峰裕是中國大陸浙江人，受高雄某漁業公司聘雇擔任大副及代理船長，2012年7月間，漁船停靠斯里蘭卡首都可倫坡補給，雇用2名武裝保全攜帶槍械上船。

2012年9月29日，屏新101號在索馬利亞首都外海作業，碰到海盜騷擾，但海盜所乘的木頭船遭其他漁船撞翻，船上4名海盜落水，舉雙手求救，汪峰裕被控指示2名傭兵對著海裡的海盜開槍，4名海盜在汪洋中彈身亡。

當時船上有其他船員拍下這段過程，這段槍殺海盜的影片也在網路流傳，汪在2020年8月22日靠泊高雄港時，因通緝犯身分被海巡署逮捕，高雄地檢署調查後，依殺人罪將汪峰裕起訴。

高雄地方法院一審時，法官認定船上僅他有權下令開槍，因背負4條人命，依4條殺人罪，判刑26年，他不服上訴，高雄高分院駁回汪的上訴。

前年更一審認定前3名遭槍殺的落水海盜，為船上武裝保全所殺，直到第4人遭槍殺時，才聽到中文「開槍」，因此認定汪僅指示殺1人，撤銷原審判決，改依1殺人罪，判刑13年。

全案經最高法院發回，去年更二審則認定汪下令槍殺4名海盜，依4條殺人罪判刑，不過刑度有減，各處有期徒刑7年，合併應執行刑13年。

全案經最高法院審理後，再度發回高雄高分院審理，合議庭上午9點多宣判，認定落海的四名海盜均為汪峰裕下令槍殺，依共同犯非法持有制式自動步槍罪，判6年，併科罰金10萬元，另犯4見殺人罪，各判12年，合併應執行26年有期徒刑。可再上訴。

汪峰裕目前在押，多次搬出家人求情，尋求具保停押，但法官認為他觸犯殺人重罪，且曾任船長，熟悉兩岸船務運作，擔心他會逃亡，因此裁定續押至今。

汪峰裕下令槍殺海盜的影片，最後經人輾轉上傳至YouTube，全案才曝光。圖／取自YouTube
汪峰裕下令槍殺海盜的影片，最後經人輾轉上傳至YouTube，全案才曝光。圖／取自YouTube

保全 最高法院 殺人 高雄港

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