台中女醫院洗腎大出血 竟出言怒罵、還掏水果刀朝護理師揮舞

台中王姓女子到中國醫藥大學附設醫院洗腎，不滿蘇姓護理師替她止血作為，痛罵她「壞女人、要害死我是不是？」還從包包掏出1把水果刀揮舞，所幸被奪下未釀傷亡，蘇也被嚇到身心受創；法院以王嚴重妨害醫療業務，依違反醫療法判她3月，可上訴。

檢警調查，王女3月4日到中國附醫急診室接受血液透析，隔天凌晨3點多她表示要結束，經蘇姓護理師替她拔針發現有快速流血情形，蘇緊急以左手壓緊止血，此舉卻引發王女不滿，從隨身包包掏出1把水果刀，經院方人員合力搶下才未釀傷亡。

台中地院審理時，王女坦承持刀但否認違反醫療法，辯稱蘇姓護理師態度吊兒啷噹，洗腎是打兩個洞，蘇給她打3個洞還放血，流血時蘇還壓很大力；其辯護人說，王因妄想才帶刀，當天拔針失血過多，護理師嬉皮笑臉、漫不經心，王才拿刀意在防身非恐嚇。

蘇姓護理師證稱，替王移除兩支針後，發現她動脈那隻針又在瘋狂流血，王卻說「妳先幫我把貼得很醜的傷口貼漂亮一點」，自己當然先處理流血問題就加壓止血，王又說「妳到底要放血幾次，妳這個女人很壞，要害死我是不是？」還出手打她，自己也反駁「在幫妳止血了，凶什麼凶？」

蘇還說，王就從包包翻出1把水果刀揮過來，自己閃躲後又考量還有其他病人、同仁，才作勢要奪刀，並大喊「病人拿刀，幫我叫警衛」，自己深受恐懼，之後替其他病人治療，哪怕對方只是舉手抓癢都覺得要打她，更害她不敢輕易和病人說話，連做夢都都夢到刀子揮過來畫面。

法院勘驗監視器，發現王確實有從包包掏出水果刀，且護理師當時並無攻擊、傷害之舉，何以證明王持刀是為了防身？

法院審酌，王掏出水果刀恐嚇護理師，嚴重妨害醫護業務，更使蘇心生畏懼、心靈受創，考量王犯後否認沒和解，有身心障礙證明等一切情狀，依恐嚇方法妨害醫事人員執行醫療業務罪判她3月。