快訊

「統一發票兌獎」App太便民！他隔空擷取他人中獎發票爽領9千

2024美選創下超多首例！陸戰隊副總統第一人 首位跨性別議員

獨／雙11手機優惠！蘋果、三星5大廠手大亂鬥折萬元 iPad 9便宜近5000

反對憲訴法修法 153名律師發起守護憲法遊行

中央社／ 台北7日電

國民黨立委翁曉玲等提案修正憲法訴訟法，153名律師認為修法後適用結果有實質癱瘓憲法法庭危險，發起11月16日律師守護憲法遊行，號召律師站出來用行動表明守護憲政體制決心。

發起的153名律師今天發表聲明指出，立委翁曉玲等擬提案修正憲法訴訟法第4條，將現行以實際「現有總額」計算大法官人數的規定，修正為以「憲法增修條文法定總額15人」的方式計算，併擬同時修正同法第30條及第43條以提高憲法法庭作成判決及暫時處分的同意門檻，由原先過半數同意的門檻，提高為現有總額2/3同意始能作成判決或暫時處分的裁定。

聲明表示，法案修正後將導致憲法法庭毫無例外地均需有10位大法官以上參與評議才能作成憲法裁判，倘若大法官人數因故未能達於門檻時，依修正版本意旨，大法官將無法作成任何憲法裁判。

綜觀修正案的影響，不難發現修正案的真意並非在精進憲法訴訟法制，而是意在破壞憲法法庭的有效運作，且將實質造成憲法法庭癱瘓，如此一來，將使憲法適用上有疑義時將無從解決，憲法法庭保障人民的基本權及維持機關間權力分立分際的憲法誡命亦將形同具文。

聲明指出，鑑於法案協商冷凍期11月18日屆至，期限後立法院隨時可強行表決。發起人等因見憲政秩序有陷於癱瘓、崩解之危險，本於律師保障人權、實現社會正義及促進民主法治的使命，發起11月16日律師守護憲法遊行活動。

聲明表示，他們將在11月16日穿上律師袍走上街頭，象徵著律師不只是在法庭上守護憲法，當憲政制度遭受危機的時候，律師們會團結一致，走到這塊土地需要我們的地方，共同守護憲法，守護法自由民主法治。他們號召所有的律師11月16日一起站出來，用行動向立法委員表明律師守護憲政體制的決心。

修法 大法官 律師 憲法法庭

延伸閱讀

6票同意即可解散...內政部聲請解散統促黨 將成為憲法法庭「首案」

剩8名大法官要組3個審查庭 尤伯祥「最年輕」兼2庭成員

是不是在皮！大谷翔平遊行對老婆說...「田中真美子立刻打他頭」超甜互動粉絲全被閃瞎

吳思瑤批在野「隱形民主政變」 卓榮泰：兩院互相平衡尊重

相關新聞

「統一發票兌獎」App太便民！他隔空擷取他人中獎發票爽領9千

桃園平鎮梁姓男子發現財政部國稅局的「統一發票兌獎」App太便民，中獎發票只要掃碼立刻入帳，於是上網找他人張貼的中獎發票，...

大陸籍船長下令槍殺落水4海盜 纏訟4年更三審仍判26年

高雄籍遠洋漁船「屏新101號」的中國大陸籍船長汪峰裕，被控下令船上武裝保全槍殺4名落海的海盜，一、二審均判刑26年，但更...

二軍官遭台商吸收為中共收集情報 自白繳回犯罪所得…今減刑改判

黃姓台商父子2015年間在大陸廈門經商，結識台灣事務辦公室官員被吸收，利誘葉、蘇姓兩軍官收集營區設施等相關軍事機密資料等...

台中女醫院洗腎大出血 竟出言怒罵、還掏水果刀朝護理師揮舞

台中王姓女子到中國醫藥大學附設醫院洗腎，不滿蘇姓護理師替她止血作為，痛罵她「壞女人、要害死我是不是？」還從包包掏出1把水...

領隊載選民吃1.6萬海鮮「支持徐定禎」 老翁二審今判3年5月

苗栗縣七旬謝姓老翁2022年間是民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的遊覽車領隊，同年9月間，謝與同車擔任動員者的張姓老翁，不顧競...

館長罵吳宗憲「你什麼洨」賠80萬 粉專登判決？判廢棄再發回更審

館長陳之漢不滿藝人吳宗憲評論網紅，開直播罵吳宗憲「你什麼洨」，吳宗憲向館長求償200萬元，最高法院判館長應賠償80萬元確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。