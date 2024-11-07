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二軍官遭台商吸收為中共收集情報 自白繳回犯罪所得…今減刑改判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓台商父子2015年間在大陸廈門經商，結識台灣事務辦公室官員被吸收，利誘葉、蘇姓兩軍官收集營區設施等相關軍事機密資料等，交給中共情報機關人員，葉、蘇二審依公務員違背職務奴賄罪分判6、7年，不服上訴，最高法院發回更審，今上午宣判，2人改判5年10月及5年8月。

台南高分院指出，葉、蘇對於其等所犯違背職務收受賄賂罪，均於偵查、審理中自白犯行，且均自動繳回犯罪所得，應各依貪汙治罪條例相關規定減輕其刑。

葉、蘇雖均於偵查、審理中自白，原各應依陸海空軍刑法規定減輕其刑；且蘇雖有洩漏或交付職務上所持有或知悉軍事機密者，加重其刑至2分之1。然因想像競合犯關係，而從一重違背職務收受賄賂罪處斷，此部分想像競合輕罪得減輕、加重事由，列為科刑時考量因子，於量刑時併予審酌。

台南高分院指出，葉前無犯罪前科，犯後坦承犯行，已繳回犯罪所得21萬元，且主動供出扣案手機內建照相程序，態度尚佳。又就交付關於中華民國軍事上應秘密文書犯行自白，符合減刑事由。再佐以交付軍事機密次數5次，分工、獲利、參與情節及程度。量處葉5年10月，併予宣告褫奪公權4年。

另蘇無前科紀錄，素行尚佳，犯後坦承犯行，已繳回犯罪所得10萬元，態度良好。又就交付關於中華民國軍事上應秘密文書犯行自白，符合減刑事由，然其交付職務上所持有軍事機密，符合加重事由。再佐以交付軍事機密次數2次，分工、獲利、參與情節及程度。量處蘇5年8月，併予宣告褫奪公權4年。

檢方起訴，黃姓父子均為我民間公司的負責人。2015年4月間，黃前往大陸福建廈門經商，結識福建省台灣事務辦公室鍾姓官員，又於2019年間結識廣東省廣州市台灣事務辦公室張姓官員，鍾、張利誘黃姓父子協助在台收集秘密文書，及吸收我國現役軍人發展組織等工作。

黃姓父子自2017年3月起至2021年8月止，先後吸收昔日球隊隊友或國中同學、案發當時均具軍人身分的黃、葉、蘇等人，利誘黃等人提供軍人身分證資訊、營區設施照片資料。法官認黃姓父子共同犯國家安全法中為大陸地區發展組織罪，各處8年，各已繳回犯罪所得新45萬6000元、126萬元沒收。

葉、蘇姓兩軍官二審依公務員違背職務奴賄罪分判6、7年，不服上訴，最高法院發回更審，高分院今上午宣判，2人改判5年10月及5年8月。圖／本報資料照
葉、蘇姓兩軍官二審依公務員違背職務奴賄罪分判6、7年，不服上訴，最高法院發回更審，高分院今上午宣判，2人改判5年10月及5年8月。圖／本報資料照

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