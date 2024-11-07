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館長罵吳宗憲「你什麼洨」賠80萬 粉專登判決？判廢棄再發回更審

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

館長陳之漢直播罵吳宗憲「你什麼洨」。 圖／聯合報系資料照片
館長陳之漢直播罵吳宗憲「你什麼洨」。 圖／聯合報系資料照片

館長陳之漢不滿藝人吳宗憲評論網紅，開直播罵吳宗憲「你什麼洨」，吳宗憲向館長求償200萬元，最高法院判館長應賠償80萬元確定；另公開道歉部分，因憲法法庭裁判違憲，被廢棄發回更審，更一審判決館長在個人粉絲專頁刊登判決要旨，但案件上訴後，最高法院仍廢棄，再度發回更審。

最高法院認為，更一審判決館長應在臉書粉絲專頁刊登判決要旨，法院要求館長刊登判決要旨涉及個人表意自由，是否有必要性仍有待審酌，因此廢棄發回更審。

陳之漢2019年8月5日不滿吳宗憲在直播中評論網紅，同年月8日在自己的直播頻道上，以「館長 吳宗憲：網紅文化／演藝界都須養成素養？有網路就能當網紅？拿起機器就要直播？」為標題直播，怒罵吳宗憲「您前輩，幹XXXX勒」、「本土天王，幹XX」、「你連屁都不如嘛，你什麼洨」等語，被一狀告上法院。

刑事部分，台北地院依公然侮辱罪判陳之漢拘役58日，得易科罰金，緩刑2年，須向公庫支付10萬元定讞。民事部分，吳宗憲認為陳刑事判決後仍在直播中持續嘲諷，未見悔意，且仍稱是他先罵人，但他僅是對網紅的意見表達，並無損人之意，反倒是陳之漢絲毫未意識到自己的影響力，侵害他的名譽，提告求償200萬元，並要求公開道歉。

法院審酌陳之漢有爭議的話，包括「你開一個他媽的直播吃火龍果啊，你吃洨（閩南語，泛指精液）也沒有人要看你知道嗎，你跟人家講前輩」、「本土天王，幹XX，你哪裡人」、「你說我們是個屁，不好意思捏，那你是什麼？你連屁都不如嘛，你什麼洨，我有說錯話嗎」等，認定故意侵害吳宗憲的名譽權，一、二審判賠80萬為宜，另應在YouTube頻道、臉書粉絲專頁連3天刊登道歉啟事。

最高法院認為原審判決沒有違誤，但強制道歉部分，經憲法法庭判決違憲，因此判陳之漢應賠償80萬元確定，公開道歉部分廢棄發回，由二審法院諭知回復名譽其他適當處分，更一審判決館長要刊登判決要旨，仍被最高法院廢棄發回更審。

吳宗憲 直播 陳之漢 館長

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