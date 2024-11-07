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秦慧珠指海軍前顧問為軍火商 錄影後激動評論「王八蛋」不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國民黨台北市議員秦慧珠2023年間在政論節目，涉指海軍前顧問郭璽為軍火商，雙方正面交鋒爆發言語爭執，秦慧珠在錄影結束在攝影棚前往電梯間，涉辱罵郭璽「王八蛋、你他媽」，台北地檢署偵結，認為秦慧珠在激動下評論，給予不起訴處分。

不起訴書指出，秦慧珠2023年10月2日晚上8時許，在民視「台灣最前線」政論節目評論「揭！馬文君潛艦機密？證據在握？」政論節目評論時，指節目來賓郭璽為軍火商，雙方爭鋒相對，秦慧珠在錄影結束在攝影棚前往電梯間，未待其他來賓、工作人員離開，涉辱罵郭璽「王八蛋、你他媽」，郭璽提告秦慧珠涉公然侮辱罪嫌。

郭璽賴姓助理及民視新聞傳播群論壇中心張姓主任均全程目睹，秦、張2人立場不同各自表述，節目結束後郭不滿秦說他是軍火商很生氣，一直對著秦說「要提告」，後來秦就暴怒咆哮，辱罵「王八蛋」。

檢方指出，雖秦說出「王八蛋、你他媽」，但仍需視個案表意脈絡、有無故意公然貶損他人名譽做綜合判斷，經錄影畫面認定，雙方在節目中針對秦指郭為「軍火商」激烈言語交鋒，再加上2名證人證述，節目結束後聽聞秦情緒激動對郭說「王八蛋」，認定為指述郭所為形同軍火商的評論，與公共事務有關，屬可受公評之事，給予不起訴處分。

台北市議員秦慧珠。圖／本報資料照片
台北市議員秦慧珠。圖／本報資料照片

提告 海軍 潛艦 秦慧珠 郭璽 馬文君

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