父管不動竟亂改女兒名還PO網 桃議員爆料：繼母更嗆「讓我舒心」

桃園市議員黃敬平今天爆料，桃園1名女童因情緒方面特教問題，竟遭生父和繼母改名，將名字最後1字改成「壞」，即便戶所人員、學校師長苦勸還是攔不住，恐被冠上「壞」名直到成年，盼市府一起設法補救。對此，市府法務局表示仍有管道可補救，市長張善政也承諾會全力協助。

「八點檔劇情竟真實上演。」黃敬平今天在市議會總質詢時提到，日前接獲一所學校校長陳情，指該校1名女童有情緒方面特教問題，並非不能輔導及管教，她的生父與繼母卻在未經女兒同意下，6月到戶政事務所把女兒姓名最後一字改「壞」，還在社交軟體上PO出她的名字，語帶嘲諷。

黃敬平表示，女童得知被改名後情緒崩潰，繼母竟嗆「把她改成壞名才能出一口惡氣、讓我舒心」、「就是要讓她揹著壞名到成年」，生母、學校師長、戶所人員及社工均認為不妥，但依姓名條例規定，未滿7歲以上的未成年人改名無需當事人簽名；生母也很苦惱，無奈沒有監護權，只能透過司法程序申請保護令。

黃敬平說，女童生父和繼母的惡行不只一樁，還把女兒趕出家門，一度淪落街頭住在公廟，女童由生母接回同住照顧後，生父與繼母又到校逼女兒交出家門磁扣鑰匙，與員警在校門僵持不下；6至10月2人6度故意將女兒報警列失蹤協尋人口，警方只好屢屢到校查證後再通知生母至派出所撤銷協尋，搞得校方、生母和警方都疲於奔命。

黃敬平表示，學校師長擔憂女童崩潰恐發生不測，發函給戶所請求幫忙，但戶所礙於法令規定，僅能提供家訪陪同等相關協助；呼籲市府社會局、法務局等單位依兒少法第5條第2項規定，在兒童及少年權益受不法侵害時，介入協助改回原名，甚至「硬起來」向法院申請宣告停止生父親權，由市府擔任監護人，再替當事人改名。

法務局長賴彌鼎答詢表示，生父擅自改女童名字、任意胡亂報失蹤相當不妥，若監護人不適任或有事實足認不符合受監護人最佳利益，可改訂監護權；生母若不方便提起，檢察官、主管機關、社福團體都可以幫忙提，要求法院指定適當監護人，也可尋求法律扶助基金會協助。

民政局表示，戶所受理改名申請時，已多次和女童生父溝通，多方勸說仍無效；戶所主任已與女童學校教務主任聯繫，若學校有家訪時，該所會派員提供協助。

民政局表示，女童生父仍可於1年內申請撤銷改名登記，不過須說明申請改名時是因「認知錯誤，而衍生錯誤意思」；市府基於保障未成年人權益，也已於11月6日函釋內政部，得否考量未成年人的最佳利益，協助撤銷改名登記。